Киев увеличил генерацию энергии на ТЭЦ и утвердил план эвакуации,— Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
Город готовится к возможному наступлению российских войск в Украине и прорабатывает все сценарии.
Сегодня, 14 февраля, мэр Киева Виталий Кличковыступил с срочным онлайн-брифингом по ситуации в столице. Он по пунктам рассказал, как городская власть готовится к возможному наступлению российских войск на Украину. В частности, для гарантирования бесперебойного электроснабжения в сотрудничестве с НЭК «Укрэнерго» Киев обеспечил дополнительную генерацию электроэнергии. Это поможет в случае опасных ситуаций сохранить подачу «света».
«В координации с НЭК „Укрэнерго“ мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. В первую очередь медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, социальных учреждений»,— сообщил Кличко
Мэр сообщил, что сейчас столичная власть действует в соответствии с разработанными планами и имеет целью обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры города в случае военного нападения.
Также созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток.
Также Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения. В городе создали комиссии по вопросам эвакуации, на уровне КГГА и в каждом районе. Этот план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.
В целом система жизнеобеспечения столицы работает без сбоев, а усилия городских властей направлены на предупреждение провокаций и на то, чтобы выстоять в условиях военного нападения.
Также Кличко рассказал, что город работает в взаимодействия с Вооруженными Силами Украины и другими составляющими сил обороны и безопасности.
Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА—063 651 44 46. Такие линии открывают батальоны терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»