Киев утвердит охранные зоны достопримечательностей в следующие три года
Исторические здания и их территории защитят от застройщиков. Фото: Борис Корпусенко
Зоны будут устанавливать правила архитектурной и градостроительной деятельности вокруг памятников, определять их допустимые преобразования и особенности использования.
В течение 2022-2024 годов будет утверждение границ и режимов использования зон охраны памяти яток Киева. Это позволит обеспечить сохранение как памятников, так и их ближайшего исторического окружения и предохранить традиционный характер среды вокруг них. в пределах территории достопримечательностей.
«Каждая достопримечательность является объектом охраны и ее сохранения, кроме консервационных и реставрационно-ремонтных работ, обеспечивается также системой мероприятий на прилегающих к достопримечательностям территориях в виде зон охраны», – отметил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.
У следующие три года запланировано разработать около 60 единиц научно-проектной документации по отдельным достопримечательностям и комплексам Киева. Это позволит защитить их и их территории от застройщиков.
Ранее Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Столичная культура: 2022-2024 года». На ее реализацию выделили значительно больше средств, чем в предыдущие годы: общий объем финансирования программы на три года составляет 5,4 миллиарда гривен.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»