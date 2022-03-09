Киев военный: как столичная подземка стала домом для местных
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фото Бориса Корпусенко
Виктор Брагинский — начальник КП «Киевский метрополитен» рассказал о работе станций в военное время.
«Метрополитен продолжает свою работу как транспорт и как укрытие. На станциях есть вода и санузлы. Мы обеспечили поставку необходимых товаров для людей. Часть пассажиров имеет свои дома, но возвращается в метрополитен как укрытие. К сожалению, у части людей нет возможности вернуться домой», — рассказал Виктор Брагинский.
Также работники подземки и волонтеры на бесплатной основе обеспечивают жителей всем необходимым.
По последним данным в киевском метрополитене укрывается 15 тыс. человек. Техническая возможность метрополитена — 100 тыс. «Ежедневно мы публикуем график движения поездов. Если нужно ехать, должны ознакомиться с ним. Самое главное — хочу поблагодарить работников метрополитена, которые ежедневно самоотверженно работают и обеспечивают работу киевского метрополитена и всех волонтеров».
Пассажир Александр на станции «Дорогожичи» рассказывает: «Наша семья находится в метрополитене с конца февраля. Волонтеры приносят горячую еду каждый день. С нами четырехлетняя Алина, именно из-за ее безопасности решили спуститься сюда. В дневное время, по возможности, выходим на улицу, возвращаемся к дому, ночью снова спускаемся в укрытие».
В метрополитене стали лучшими подругами Валентина, Орина и Людмила. Госпожа Орина более 80 лет, говорит на трех языках — украинском, немецком и английском. В Киеве Орина одна — дети за границей, в США. Госпожа Орина благодарила волонтеров, которые ежедневно беспокоятся о пожилых людях: «Волонтеры очень вежливые, приносят нам еду три раза в день. В эти тяжелые времена мы, пожилые люди, не остаются в одиночестве с трудностями военного времени».
Виктория Бабич-Вепрева, фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»< /p>