Киев во время войны: продажа алкоголя с 1 апреля, работа инфраструктуры, новорожденные
Киев- вечный город. Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы сообщают о состоянии дел в городе и о том, что Киев живет, работает инфраструктура, рождаются дети.
Ночь против 31 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного положения.
Работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Городянам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные и промышленные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, мини-ярмарки и столичные рынки»,— сказал он.
О работе частных заведений можно узнать можно в приложении «Киев Цифровой » на карте работающего бизнеса.
«В столицу возвращаются горожане. Жизнь в городе продолжается. За 35 дней войны с русскими оккупантами в столице родилось 987 детей: 534 мальчика и 453 девочки. Среди новорожденных 25 двойней»,— рассказал Николай Поворозник.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открыт Южный мост.
«Принято решение, что с первого апреля в столице будет отменен запрет торговли алкогольными напитками»,— рассказал он.
Продажа алкоголя можно будет осуществлять с 11:00 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.
«Друзья! Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — рассказал Николай Поворозник.
«Вечерний Киев» сообщал, что только за сутки после возобновления авторегистрации ФЛП украинцы зарегистрировали более 1000 новых бизнесов.
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев»