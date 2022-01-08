Киев сует снегопад: водителей призывают сидеть дома

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На сутки снег : водителей призывают сидеть дома

Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуировать. Фото: Борис Корпусенко

В Киеве с ночи против 9 января и в течение следующих суток ожидается снегопад.

Украинский гидрометцентр предупреждает о значительных осадках утром и днем ​​в воскресенье, 9 января, налипание мокрого снега 4-10 сантиметров. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на столицы.

Спецтехника дорожников к началу осадков начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. Для этого Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуировать.

Кстати, начало года оказалось плодотворным на рекорды с высоких, как для зимы, температур. Так, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 5 января, в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +6,5 градусов.

Александр ГАЛУХ, «Вечер »

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