Киев создает гуманитарный штаб для помощи киевлянам. ОБНОВЛЕНО
Виталий Кличко
Отражая атаки российских оккупантов и диверсантов Киев одновременно создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.
Сейчас городские власти прорабатывают логистику. И в ближайшее время обнародует контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что больницы столицы работают в режиме военного времени. И призвал неравнодушных киевлян стать донорами крови.
«Больницы столицы работают в режиме военного времени. Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые. На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови. Наибольшая потребность — в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, присоединиться и стать донором», — сказал Виталий Кличко и добавил, что после окончания комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах на улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12. Виталий Кличко призвал киевлян и украинцев сохранять выдержку. И оставаться дома или в укрытиях.
«Мы защищаемся! Вооруженные силы героически защищают нашу землю. Будет сложно. Но мы должны выстоять!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Обновлено.«Многие граждане вскоре могут столкнуться с дефицитом пищи и предметов первой необходимости. Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы помочь людям и не допустить этого. Сегодня в городе создан гуманитарный штаб Киева, чтобы сконтактовать тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее предоставлять», — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Завтра будет запущена электронная платформа, на основе которой бизнес сможет предоставить информацию об имеющихся у него ресурсах, а киевляне смогут сообщить о своей потребности. Вся указанная информация будет систематизироваться для эффективной коммуникации и распределения самого необходимого.
Контактную информацию по Гуманитарной платформе предварительно обнародуем (ПРИЛОЖЕНИЕ).
А уже сейчас мы публикуем ориентировочный перечень самого необходимого на ближайшее время (ПРИЛОЖЕНИЕ НА 2 СТРАНИЦАХ)
Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что город очень благодарен бизнесу и волонтерам за помощь и поддержку киевлян. Также город ожидает поступления гуманитарной помощи от международных гуманитарных организаций, городов-побратимов Киева из демократических стран.
«Город позаботится о помощи всем нуждающимся. Спасибо ответственному бизнесу, волонтерам! Итого мы победим!! — отметил Валентин Мондриевский.
Контактная информация Гуманитарной платформы (предварительно) — https://docs.google.com/…/1_-Cyy1d666GsZDjYxGZv…/edit…
< >Ориентировочный перечень самого необходимого на ближайшее время — https://docs.google.com/…/17GJHQTfj2CR…/edit…
Денежные средства для приобретения продуктов питания и другого необходимого можно перевести на счета благотворительного фонда «Будущий Киев» по реквизитам:
БУ«Благотворительный Фонд «Будущий Киев», ЕГРПОУ 39365432
RU 91 3808 0500 0000 0026 0054 575 >
RU 13 3808 0500 0000 0026 0034 5756 2 — EUR
RU 87 3808 0500 0000 0026 0044 5756 1 метро. Ситуацию там контролируют бойцы территориальной обороны и Вооруженных Сил Украины. Вместе с работниками метрополитена они формируют потребности людей в самом необходимом: продуктах питания, медикаментах, теплых вещах и т.д.
Также напоминаем, что комендантский час в столице длится. Гражданские жители города ДОЛЖНЫ находиться дома или в укрытиях до 08:00 28 февраля (понедельник). О режиме комендантского часа в следующие дни будет сообщено в понедельник 28 февраля.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»