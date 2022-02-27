Киев создает гуманитарный штаб для помощи киевлянам. ОБНОВЛЕНО

magictr | 27.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киев создает гуманитарный штаб для помощи киевлянам. ОБНОВЛЕНО

Виталий Кличко

Отражая атаки российских оккупантов и диверсантов Киев одновременно создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.

Сейчас городские власти прорабатывают логистику. И в ближайшее время обнародует контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что больницы столицы работают в режиме военного времени. И призвал неравнодушных киевлян стать донорами крови.

«Больницы столицы работают в режиме военного времени. Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые. На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови. Наибольшая потребность — в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, присоединиться и стать донором», — сказал Виталий Кличко и добавил, что после окончания комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах на улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12. Виталий Кличко призвал киевлян и украинцев сохранять выдержку. И оставаться дома или в укрытиях.

«Мы защищаемся! Вооруженные силы героически защищают нашу землю. Будет сложно. Но мы должны выстоять!» — подчеркнул Виталий Кличко.

Обновлено.«Многие граждане вскоре могут столкнуться с дефицитом пищи и предметов первой необходимости. Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы помочь людям и не допустить этого. Сегодня в городе создан гуманитарный штаб Киева, чтобы сконтактовать тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее предоставлять», — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Завтра будет запущена электронная платформа, на основе которой бизнес сможет предоставить информацию об имеющихся у него ресурсах, а киевляне смогут сообщить о своей потребности. Вся указанная информация будет систематизироваться для эффективной коммуникации и распределения самого необходимого.

Контактную информацию по Гуманитарной платформе предварительно обнародуем (ПРИЛОЖЕНИЕ).

А уже сейчас мы публикуем ориентировочный перечень самого необходимого на ближайшее время (ПРИЛОЖЕНИЕ НА 2 СТРАНИЦАХ)

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что город очень благодарен бизнесу и волонтерам за помощь и поддержку киевлян. Также город ожидает поступления гуманитарной помощи от международных гуманитарных организаций, городов-побратимов Киева из демократических стран.

«Город позаботится о помощи всем нуждающимся. Спасибо ответственному бизнесу, волонтерам! Итого мы победим!! — отметил Валентин Мондриевский.

Контактная информация Гуманитарной платформы (предварительно) — https://docs.google.com/…/1_-Cyy1d666GsZDjYxGZv…/edit…

< >Ориентировочный перечень самого необходимого на ближайшее время — https://docs.google.com/…/17GJHQTfj2CR…/edit…

Денежные средства для приобретения продуктов питания и другого необходимого можно перевести на счета благотворительного фонда «Будущий Киев» по ​​реквизитам:

БУ«Благотворительный Фонд «Будущий Киев», ЕГРПОУ 39365432

RU 91 3808 0500 0000 0026 0054 575 >

RU 13 3808 0500 0000 0026 0034 5756 2 — EUR

RU 87 3808 0500 0000 0026 0044 5756 1 метро. Ситуацию там контролируют бойцы территориальной обороны и Вооруженных Сил Украины. Вместе с работниками метрополитена они формируют потребности людей в самом необходимом: продуктах питания, медикаментах, теплых вещах и т.д.

Также напоминаем, что комендантский час в столице длится. Гражданские жители города ДОЛЖНЫ находиться дома или в укрытиях до 08:00 28 февраля (понедельник). О режиме комендантского часа в следующие дни будет сообщено в понедельник 28 февраля.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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