Киев сегодня подвергся атакам врага,— Виталий Кличко
Последствия падения ракеты на Куреневке. Фото: прессслужба мэра
Мэр столицы обратился к киевлянам и рассказал о разрушениях, вызванных оружием оккупантов в городе.
Снаряд попал в жилой дом на Оболони, а на Куреневке упали обломки ракеты, сообщил Виталий. /p>
«Киев сегодня подвергся атакам врага. Рано утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 жителей», — рассказал Виталий Кличко.
Также буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двух раненых забрала скорая. » alt=»Киев сегодня подвергся атакам врага, — Виталий Кличко» />
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На Куреневке также полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров.
Полетали стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.
Спасательный ики и бригады скорой работают на месте.
Кроме того, оккупанты сегодня, 14 марта, обстреляли завод «Антонов» в Киеве.
Наталья МАРКОВ, « Вечерний Киев»