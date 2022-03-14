Киев сегодня подвергся атакам врага,— Виталий Кличко

magictr | 14.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Киев сегодня подвергся атакам врага , — Виталий Кличко

Последствия падения ракеты на Куреневке. Фото: прессслужба мэра

Мэр столицы обратился к киевлянам и рассказал о разрушениях, вызванных оружием оккупантов в городе.

Снаряд попал в жилой дом на Оболони, а на Куреневке упали обломки ракеты, сообщил Виталий. /p>

«Киев сегодня подвергся атакам врага. Рано утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 жителей», — рассказал Виталий Кличко.

Также буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двух раненых забрала скорая. » alt=»Киев сегодня подвергся атакам врага, — Виталий Кличко» />

Киев сегодня подвергся атакам врага,  — Виталий Кличко

Киев сегодня подвергся атакам врага, — Виталий Кличко

Киев сегодня подвергся атакам врага, — Виталий Кличко

Киев сегодня подвергся атакам врага, — Виталий Кличко< /p>

На Куреневке также полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров.

Полетали стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Спасательный ики и бригады скорой работают на месте.

Кроме того, оккупанты сегодня, 14 марта, обстреляли завод «Антонов» в Киеве.

Наталья МАРКОВ, « Вечерний Киев»

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