«Киев. С кинематографом в сердце: в столице устроят однодневный фестиваль

magictr | 30.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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В субботу, 4 декабря, в кинотеатре «Лира» состоится ежегодный фестиваль «Киев. С кинематографом в сердце», посвященный кинематографической истории столицы Украины и ее героям. ​

Зрители смогут первыми увидеть документальную ленту о Национальном художественном музее, посмотреть короткометражные фильмы Бориса Ивченко и Олега Черного, а также узнать больше о выдающемся композиторе Валентине Сильвестрове, живущем в столице, благодаря картине Сергея Буковского «В. Сильвестров».

Программа фестиваля:

«Киев. С&кинематографом в сердце: в столице устроят однодневный фестиваль15:00 — специальный предпремьерный показ документального фильма «Национальный музей» </strong>(режиссер Андрей Загданский, 2020, МАГИКА-ФИЛЬМ (Украина), AZ Filmz llc (США), 90 мин.)</p> <p >Эта лента — своеобразный портрет Национального художественного музея Украины. Серое неоклассическое здание с львами, где хранится и экспонируется искусство Украины, и в не меньшей степени — ее история. Полгода авторы фильма наблюдали за жизнью музея — от монтажа и открытия выставки украинских икон, чудом спасшихся после уничтожения Братского монастыря в Киеве, до монтажа и открытия выставки гения авангарда Александра Богомазова. От украинского барокко — от украинского барокко повествовательная линия фильма и символический путь украинского искусства и, кажется, самой Украины. 17:00 — лекция режиссера Олега Черного «Киев кинематографический»</strong></p> <p><strong >Показы фильмов:</strong></p> <p>«Антракт» (режиссер Борис Ивченко, 1966, 16 мин.)</p> <p>Короткометражная черно-белая двадцатиминутная лента «Антракт» — дипломная работа классика украинского кинематографа Бориса Ивченко. «Антракт» — это соло одного актера, клоуна-мима Леонида Енгибарова.</p> <p>«Дерево» (режиссер Олег Черный, 2020, 6 хв.).Фильм «Дерево», снятый в 1980-х годах режиссером-любителем Виктором Кизимой, был найден Городским медиаархивом Центра городской истории во Львове. В 2019 году режиссер Олег Черный создал новый монтаж фильма, а композитор Алексей Микрюков написал к нему собственную музыку. Это первая украинская картина, получившая престижную премию Focal International Awards в 2020 году. unbspstolici-vlashtujut-odnodennij-festival-d2d9e37.jpg» alt=»«Киев. С кинематографом в сердце: в столице устроят однодневный фестиваль»/></p> <p><strong>1:: показ документальной ленты «В. Сильвестров» (режиссер Сергей Буковский, 2019, кинокомпания «МАГИКА-ФИЛЬМ», 140 мин.).</strong></p> <p>Документальная лента «В.Сильвестров» (авторы сценария Сергей Буковский и Виктория Бондарь) посвящена творчеству выдающегося украинского композитора и рассказывает об основных вехах его жизни от авангарда 1960-х, отодвинутого советской эпохой соцреализма на марги постмодернизма (основном увлечении Валентина Васильевича в 1970-е), метафорической музыке, а также новейшим произведениям, очаровывающим интеллектуальную публику по всему миру. В то же время фильм совсем не похож на традиционную кинобиографию. Это прежде всего созерцание, исповедь, история выдающегося таланта на фоне контроверсионной эпохи, авторский взгляд на личность гения во всей его причудливости, необычности и эмоциональной глубине. -фильм».</p> <p>Адрес кинотеатра: ул. Вел. Житомирская, 40<br />Вход на события свободен с соблюдением карантинных ограничений.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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