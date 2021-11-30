«Киев. С кинематографом в сердце: в столице устроят однодневный фестиваль
30.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет|
В субботу, 4 декабря, в кинотеатре «Лира» состоится ежегодный фестиваль «Киев. С кинематографом в сердце», посвященный кинематографической истории столицы Украины и ее героям.
Зрители смогут первыми увидеть документальную ленту о Национальном художественном музее, посмотреть короткометражные фильмы Бориса Ивченко и Олега Черного, а также узнать больше о выдающемся композиторе Валентине Сильвестрове, живущем в столице, благодаря картине Сергея Буковского «В. Сильвестров».
Программа фестиваля: