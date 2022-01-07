Киев Рождественский: как изменялись традиции празднования за 200 лет
Рождественский вертеп в Киеве. Фото: Бориса Корпусенко
«Вечерний Киев» рассказывает об особенностях празднования Рождества Христова в прошлых двух веках.
Рождество — особое и незабываемое время в году. Когда за щедрым столом собирается вся семья, смакуют кутью, угадывают начинку пышек, колядуют… Однако сегодня празднование не ограничивается только семейным застольем. Киевляне имеют возможность присоединиться к городским вертепам или провести время на рождественских локациях. Развлечений сегодня — на любой вкус.
Интересно, как жители Киева отмечали один из величайших христианских праздников 200 лет назад и под влиянием чего и кого менялись давние традиции, — об этом «Вечерке» рассказал киевский экскурсовод Анна Деркач.
* Этот текст впервые был опубликован 7 января 2021 года.
СТРОГИЙ ПОСТ ДЛЯ ВСЕХ И ДАВНЫЕ ПРИВЫЧЕНИЯ СВЯЩЕННОГО
В начале XIX века празднование Рождества для киевлян практически не отличалось от давно устоявшихся традиций в селах. Ведь значительная часть тогдашних жителей города, как и теперь, была не местная. В частности, чуть позже, после отмены крепостного права, в Киев массово направились люди из сельской местности. Началась стремительная индустриализация.
«В Святой вечер, который отмечали 24 декабря (по старому стилю), хозяйка готовила поздний ужин. Бедная кутья — именно такое название имел ужин, и, конечно, предполагала 12 постных блюд на столе. В те времена не могло и быть речи о непостных блюдах, потому что люди очень строго соблюдали предрождественский пост»,— рассказывает Анна Деркач.
Пока из кухни доносились самые аппетитные ароматы, дети выглядели на глаз , а хозяин заносил домой предварительно подготовленный дидух. Когда все было готово, все члены семьи, изголодавшись, садились к столу. Ужин начинался с традиционной молитвы, а заканчивался колядками.
«На следующее утро все верующие собирались на праздничную утреннюю службу в церковь. Заканчивался рождественский пост и начиналось настоящее празднование великого праздника. После литургии, конечно, все спешили домой и уже за праздничным, полным мясных деликатесов, завтраком прославляли рождение Христа», — говорит собеседница. Уже во второй половине XIX в. в аутентичный уклад празднования Рождества внесли свои коррективы. И к традиционным рождественским атрибутам присоединилась елка. Правда, позволить себе зеленую «красавицу» тогда могли только состоятельные семьи.
«То, без чего сегодня мы не представляем себе зимние праздники, для киевлян позапрошлого века было диковинкой и роскошью. Срубленные елки приносили домой именно в сочельник. Ставили ее для того, чтобы она веселила малышей. Интересно, что украшали дерево только съедобными украшениями — яблоками, орешками… Тогда же появилась традиция класть под елку подарки», — рассказывает она. Несмотря на то, что сегодня елки в некоторых помещениях чуть ли не до весны, чуть больше столетия назад деревья избавлялись сразу после Рождества.
ОБРАЗОВАНИЕ С ВИНОМ И ЗАГРАНИЧНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Под влиянием времени менялись и блюда, которые подавали на Сочельник. Главные атрибуты по своему вкусу разнообразили дополнительными ингредиентами.
«Да, кутья на Святой вечер постепенно становилась уже не такой бедной — хозяйки щедро добавляли к ней мак, орехи, курагу, шоколад. А традиционный компот готовили, что интересно, с добавлением вина или даже пива. Да-да, само вино и пиво дополняли рождественский напиток», — рассказывает Анна Деркач.
На пересечении XIX—XX вв. появляется традиция украшать елку не только вкусностями, но и собственноручно изготовленными игрушками. Основными материалами были картон, цветная бумага, вата… Впоследствии на прилавках киевских магазинов начали появляться стеклянные разноцветные игрушки. Позволить себе такие прихоти могли далеко не все, потому что стоили они недешево», — говорит Анна.
Стеклянные украшения в Киев привозили из немецкого городка Лауш — именно там еще в 1848 году наладили производство игрушек со стекла. не все, то хотя бы часть. В общем тогда в Киеве елочный декор постепенно начал утверждаться как прибыльный бизнес», — отмечает она.Если сегодня в период новогодне-рождественских праздников киевляне имеют возможность посетить несколько зимних локаций — от ВДНХ до президентского катка на Банковом — то когда-то все было гораздо скромнее. Не было и городского декорирования.
«Исследователи того периода киевской жизни и быта убеждают, что именно на Рождество улицы были переполнены детьми вместе с родителями, которые спешили к родным и близким в гости. Также по городу ходили колядники с вертепами. Ячейкой этого действа всегда был давний Подол. Поскольку именно студенты Киево-Могилянской академии устраивали яркие перформансы на тему рождения Христа. И таким способом заслуженно получали провиант»,— рассказывает Анна Деркач.
Ближе к концу XIX — в начале XX веков громкие празднования Рождества с вкусностями, танцами и подарками устраивали также школы, гимназии благородных девушек.
«Несколько активнее впоследствии становился послерождественский период. Именно тогда заключались знаменитые киевские контракты, велась активная торговля, а в театрах и цирках предлагали спектакли, шоу и концерты на разный вкус и кошелек. Словом, Киев отмечал Рождество», — рассказывает Анна Деркач. А тех, кто игнорировал запреты, преследовали…
Постепенно искусственным способом вместо Рождества главным зимним праздником стал Новый Год — с икрой, оливье и елкой, которую большевики намеренно сделать уже новогодним атрибутом.
«В свое время празднование и традиции Рождества были сведены практически к нулю. Однако сегодня обычаи постепенно возрождаются, возвращаясь к утечкам праздника нашими предками, — считает наша собеседница. — Поздравляю всех читателей с Рождеством Христовым. Желаю всем вкусного угла, щедрого рока и, конечно, светлого чуда рядом с каждым из нас! Христос родился! Славим Его!».
Ранее «Вечерний Киев» писал о том, как праздновали Новый Год в Киеве полвека назад.
Елена ПЕТРИШИН , «Вечерний Киев»