Киев развивает сеть заведений для 12 тысяч детей с инвалидностью,— Марина Хонда
Первое учреждение трудовой реабилитации для молодежи с инвалидностью в Дарницком районе. Фото: Алексей Самсонов
То количество заведений, которое работает сегодня, не покрывает потребности всех деток с инвалидностью.
В последние годы город начал делать серьезные шаги в направлении развития заведений для киевлян с инвалидностью. Сейчас в каждом из районов ремонтируют старые центры и открывают новые. Корректируют также список услуг, предоставляемых при таких учреждениях, и анонсируют новые специализированные центры, где лица с инвалидностью смогут проводить будни и даже осваивать профессии.
По последним данным, сейчас в Киеве проживает почти 12 тысяч детей с . Всего в Украине таких более 162 тысяч.
«В столице за три года количество детей с инвалидностью увеличилось более 700 человек — до почти 12 тысяч. Из них 6852— ребят и 4935— девушек. Больше всего проживают в Дарницком (1725), Деснянском (1682) и Святошинском (1515) районах. Меньше всего — в Печерском районе (289 детей). Каждый из них нуждается в реабилитации, и эта потребность растет, что требует от города обеспечения соответствующих условий. Именно поэтому мы начали создание ряда заведений реабилитации детей и лиц с инвалидностью. Часть таких заведений появится уже к концу этого года», — сообщила Марина Хонда, заместитель председателя КГГА, специализирующаяся на социальной политике города.
Она напомнила, что вскоре в Оболонском районе (ул. Вышгородская, 54) и Дарницком (Харьковское шоссе, 156) районах заработают два новых отделения реабилитации.
< Также началась реконструкция зданий по адресам проспект Правды, 4 и улицы Закревского, 3, где создадут новые современные центры комплексной реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью.
«В 2022 году также Центра комплексной реабилитации в Соломенском районе на ул. Михаила Донца, 18-А, проектирование и реконструкция центра в Святошинском районе на ул. Якуба Коласа, 8-А, а также капитальный ремонт нового отделения реабилитации в Шевченковском районе ул. Зоологическая, 3», — заверила Марина Хонда.
Раньше в Дарницком районе заработало новое отделение трудовой реабилитации, в котором молодежь с инвалидностью сможет осваивать профессии и проводить будни.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»