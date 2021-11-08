Киев расторг договоры еще с четырьмя недобросовестными перевозчиками

magictr | 08.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Киев расторг договоры еще&nbspс с& /></p> <p>Город ужесточил требования к маршруткам. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>На одиннадцати городских маршрутах обнаружили фальсификации конкурсных документов.</p> <p> В ходе аудиторской проверки конкурсных документов на перевозку пассажиров Киева обнаружили очередные фальсификации, которые привели к предоставление необоснованного преимущества перевозчикам на ряде маршрутов.</p> <p style=Речь идет о следующих маршрутах: №№224, 234, 539 и 559 — перевозчик ООО «Союз-Авто»;

  • №№421, 581, 155 та 516 — перевозчик ООО « Кийтранс-2005»;
  • №№ 17 та 402 — перевозчик ЧП «Универсал-Транс».

    • Партию поддельных документов обнаружил Департамент внутреннего контроля КГГА, договоры по 11 маршрутам разорвали в одностороннем порядке.

    Город не планирует заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с ними с частными перевозчиками.

    «Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и украли пассажиропоток в «Киев». Например, 402 маршрутка дублировала троллейбус №44. Маршрутка №516 забирала пассажиров в автобусе №63. Маршрутка №234 дублировала 29-й троллейбус, а 224 маршрутка — автобус №88», — пояснил заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Константин Усов.

    Напомним, столичные власти ужесточили требования для маршруток.

    Киев расторг договоры на 21 автобусном маршруте и убрал с улиц 172 маршрутки с поддельными документами.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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