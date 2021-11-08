Киев расторг договоры еще с четырьмя недобросовестными перевозчиками
Речь идет о следующих маршрутах: №№224, 234, 539 и 559 — перевозчик ООО «Союз-Авто»;
Партию поддельных документов обнаружил Департамент внутреннего контроля КГГА, договоры по 11 маршрутам разорвали в одностороннем порядке.
Город не планирует заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с ними с частными перевозчиками.
«Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и украли пассажиропоток в «Киев». Например, 402 маршрутка дублировала троллейбус №44. Маршрутка №516 забирала пассажиров в автобусе №63. Маршрутка №234 дублировала 29-й троллейбус, а 224 маршрутка — автобус №88», — пояснил заместитель председателя КГГА, депутат Киевского городского совета Константин Усов.
Напомним, столичные власти ужесточили требования для маршруток.
Киев расторг договоры на 21 автобусном маршруте и убрал с улиц 172 маршрутки с поддельными документами.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»