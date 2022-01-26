Киев примет участие в Международной выставке недвижимости в Каннах

magictr | 26.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киев примет участие в&n Международной выставке недвижимости в Каннах

Главная тема выставки будет «Управляя изменениями в городе. Фото: МИРИМ

Столица Украины представит делегацию на одной из самых престижных международных выставок недвижимости MIPIM 2022.

Инвестиционная выставка MIPIM (фр. Le Marché International des Professionnels de l'immobilier — международная ярмарка профессионалов недвижимости)1 -18 марта 2022 года в Каннах (Франция). Главной темой выставки будет «Управляя изменениями в городе» (Driving Urban Change),

Ответственным за организацию участия города Киева в выставке определен Департамент экономики и инвестиций КГГА. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.

В течение 4 дней MIPIM посещают самые влиятельные игроки со всех секторов международной индустрии недвижимости. Выставка дает непревзойденный доступ к наибольшему количеству проектов развития и источников капитала во всем мире. Поэтому это хорошая возможность представить потенциал Киева.

MIPIM — это площадка для наиболее инновационных и ярких проектов, содержательных конференций, дискуссий и выступлений, место встречи тысяч топменеджеров, инвесторов, компаний и заинтересованных посетителей. Одно из главных мировых событий для инвесторов впервые произошло а с 2004 года на выставке представляет собственные проекты Украина.

До пандемии выставку посещало более 20 тысяч человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы гостиниц и гостиницы бизнес-провайдеры из 89 стран, в том числе Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, США, стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.

В прошлом году, учитывая , мероприятие состоялось в гибридном формате — с физическими и онлайн-мерами. Несмотря на то, что наша страна не была представлена ​​отдельным стендом, в MIPIM September Edition приняли участие украинские делегаты.

На прошедшей во Французских Каннах международной выставке недвижимости MIPIM-2019 Киевское инвестиционное агентство (КИА) презента городских проектов.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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