Киев примет участие в Международной выставке недвижимости в Каннах
Главная тема выставки будет «Управляя изменениями в городе. Фото: МИРИМ
Столица Украины представит делегацию на одной из самых престижных международных выставок недвижимости MIPIM 2022.
Инвестиционная выставка MIPIM (фр. Le Marché International des Professionnels de l'immobilier — международная ярмарка профессионалов недвижимости)1 -18 марта 2022 года в Каннах (Франция). Главной темой выставки будет «Управляя изменениями в городе» (Driving Urban Change),
Ответственным за организацию участия города Киева в выставке определен Департамент экономики и инвестиций КГГА. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.
В течение 4 дней MIPIM посещают самые влиятельные игроки со всех секторов международной индустрии недвижимости. Выставка дает непревзойденный доступ к наибольшему количеству проектов развития и источников капитала во всем мире. Поэтому это хорошая возможность представить потенциал Киева.
MIPIM — это площадка для наиболее инновационных и ярких проектов, содержательных конференций, дискуссий и выступлений, место встречи тысяч топменеджеров, инвесторов, компаний и заинтересованных посетителей. Одно из главных мировых событий для инвесторов впервые произошло а с 2004 года на выставке представляет собственные проекты Украина.
До пандемии выставку посещало более 20 тысяч человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы гостиниц и гостиницы бизнес-провайдеры из 89 стран, в том числе Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, США, стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.
В прошлом году, учитывая , мероприятие состоялось в гибридном формате — с физическими и онлайн-мерами. Несмотря на то, что наша страна не была представлена отдельным стендом, в MIPIM September Edition приняли участие украинские делегаты.
На прошедшей во Французских Каннах международной выставке недвижимости MIPIM-2019 Киевское инвестиционное агентство (КИА) презента городских проектов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»