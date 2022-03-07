Киев отправляет гуманитарную помощь в другие города и готовится к защите
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Друзья! Дорогие киевляне! Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.
Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрия Прилипко. Он до последнего дыхания был с обществом. Заботился о людях.
Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов.
В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна»,— отметил Виталий Кличко.
Он также сообщил, что столица отправляет гуманитарную помощь в другие города Украины.
«Киев отправил гуманитарную помощь в Чернигове. Стараемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома, или — по сигналу тревоги — в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Итого выстоим! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»