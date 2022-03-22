Киев — очень большая проблема для врага, — Александр Павлюк
Александр Павлюк. Фото: UA Ровно
Руководитель Киевской областной военной администрации рассказал об активности агрессора и подготовке российской армии.
Александр Павлюк, руководитель Киевской областной военной администрации в интервью «Радио Свобода» рассказал о наступлении врага на столицу и о боевых действиях на Киевщине. В частности, в Бучи и Гостомеле.
«Пока что Буча и Гостомель под оккупацией. На этих территориях ВСУ никаких действий предпринять не могут. Поскольку наш потенциал не позволяет перейти к наступательным действиям. В то же время нам важно удержать противника в его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на столицу. Киев — очень большая проблема для России. Им не просто сюда зайти. Украинские военные делают все, чтобы враг и дальше не смог продвинуться в столицу»,— рассказал Александр Павлюк.
Он также добавил, что в Киевской области российские кафиры делают полосу, где ожидают подкрепления.
< >«На Киевщине россияне уже не едут по трассам, как в первые дни войны. Они поняли, что колонны их танков мы не боимся, а наоборот даем достойный отпор. Следовательно, враг передвигается, в основном, под прикрытием авиации и РЭБ, и делает это исключительно в сложных местностях», — говорит Павлюк. Руководитель Киевской областной военной администрации заметил, что все, что агрессор формировал для первого удара использовано. А последние резервы российской армии бросаются туда, где находятся военнослужащие Операции Объединенных сил.
Напоследок Александр Павлюк подтвердил информацию о скрытой мобилизации в России.
«Мы знаем, что враг формирует резервные части и проводит скрытую мобилизацию. Противник всячески пытается нарастить усилия, чтобы продолжить бой и выполнить поставленные в Кремле задачи. Сейчас в Киевской области в российской армии остались только те, которые воюют профессионально. А вот набранных людей у врага почти нет»,— резюмирует Павлюк.
Отметим, что 21 марта ВСУ освободили Макаров от оккупантов и сорвали попытку наступления оккупантов на Бровары.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»