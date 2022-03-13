Киев обратился к городам-побратимам по поводу закрытия неба над Украиной
На заседании Киевсовета депутаты приняли обращение. Фото: Борис Корпусенко
На заседании Киевсовета депутаты приняли обращение к городам-собратьям украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной или предоставления Украине военных самолетов для обороны нашего государства.
Об этом заявил
strong> мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета, на которое сегодня собрались депутаты.
«Среди решений, которые мы приняли сегодня — обращение Киева к городам-побратимам украинской столицы, чтобы они подняли на уровне своих правительств вопросы закрытия неба над Украиной или предоставления Украине военных самолетов для обороны нашего государства,— сказал мэр столицы.
И, кроме того, мы обращаемся к городу-побратиму Минску и его жителям! Мы уверены, что рядовые белорусы не хотят войны! Но не поддадутся на провокации России и ее попыток втянуть белорусов в войну против Украины», — отметил Виталий Кличко. Как отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко дней Украина героически противостоит агрессии Российской Федерации, все эти дни крупнейшую европейскую страну в центре Европы пытаются уничтожить.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Фото: Борис Корпусенко
«Вопреки правилам ведения войны Российская Федерация атакует с воздуха гражданские объекты: жилые дома, детские сады и школы, больницы и родовые дома. Погибают не только военные, но и мирные жители и дети.
Харьков, Чернигов, Житомир, Мариуполь, Чугуев, Изюм, Буча, Ирпень, Белая Церковь — это неполный список украинских городов, которые враг пытается сравнить с землей в прямом смысле. Огонь ведется с территорий Российской Федерации и Республики Беларусь прицельно на поражение ночью»,— подчеркнул Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета напомнил, что26 апреля 1986 года случилась катастрофа за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по объему экономического ущерба.
«В настоящее время под контролем Российской Федерации находится Чернобыльская АЭС, кафиры держат в заложниках 95 работников. В то же время вражеские войска захватили Запорожскую АЭС, которая является самой большой в Европе и насчитывает шесть энергоблоков. Если взрыв на этой АЭС произойдет, то последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира. Катастрофа такого масштаба превысит все предыдущие ядерные аварии.
Депутатский корпус Киевского городского совета обращается к городам-побратимам Киева с призывом поднять на уровне руководства своих стран вопрос введения беспилотной зоны на территории Украины или предоставления военных самолетов для повышения обороноспособности, а также усиления санкций в отношении Российской Федерации»,— отметил Владимир Бондаренко. p>
Заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета добавил, что депутаты Киевского городского совета также обратились в город Минск, поскольку убеждены, что мирные жители Беларуси не хотят войны с Украиной.
«Мы призываем мирное население столицы Республики Беларусь не реагировать на провокации Российской Федерации и не принимать участия в войне на территории Украины.
Убеждены в том, что мирные жители соседней страны не хотят войны, поскольку она принесет тысячи человеческих жертв и экономический крах. Украинцы защищают свои границы, свою независимость, свое государство. Мы не агрессор, но оброняемся агрессивно», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
Также депутаты Киевсовета увеличили резервный фонд бюджета до 1,3 млрд грн.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»