Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять, — Виталий Кличко

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.< /p>

«Друзья! Киевляне! Мы защищаем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!»,— написал цель столицы.

Несколько минут назад в городе была объявлена ​​воздушная тревога. Киевлян просили перейти в укрытие. Выходить на улицу только для того, чтобы перейти в подвал или другое безопасное место.

Всех жителей столицы призывают не пытаться пересечь Днепр в направлении правого берега.

Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега. Об этом заявили в Нацгвардии и МВД.

Прошедшие сутки в Киеве обнаружили и убили 60 диверсантов.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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