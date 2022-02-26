Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять, — Виталий Кличко
Виталий Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.< /p>
«Друзья! Киевляне! Мы защищаем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!»,— написал цель столицы.
Несколько минут назад в городе была объявлена воздушная тревога. Киевлян просили перейти в укрытие. Выходить на улицу только для того, чтобы перейти в подвал или другое безопасное место.
Всех жителей столицы призывают не пытаться пересечь Днепр в направлении правого берега.
Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега. Об этом заявили в Нацгвардии и МВД.
Прошедшие сутки в Киеве обнаружили и убили 60 диверсантов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»