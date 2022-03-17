Киев даже во время военного состояния предоставляет ключевые услуги жителям столицы,— Виталий Кличко
Виталий Кличко заявил в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости»
Киев даже в сложной ситуации военного состояния продолжает предоставлять ключевые услуги жителям столицы.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире всеукраинского круглосуточного телемарафона «Единые новости», объединившего телеканалы Украины.
«Все ключевые направления жизнеобеспечения города объекты критической инфраструктуры столицы работают. Предоставляем людям услуги тепло- и водоснабжения, газоснабжения. Есть свет. Общественный транспорт в ограниченном режиме, но работает. Также мы продолжаем оказывать помощь всем нуждающимся. Для этого был создан Гуманитарный штаб города. И мы уже отработали алгоритм действий, позволяющий оперативно реагировать на потребности людей»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что из-за действий агрессора город понес огромные потери, которые измеряются уже миллиардами гривен.
«Экономика столицы очень пострадала. Многие предприятия не работают. Многие покинули город. Это связано с старанием орков захватить столицу. Город Киев — основная цель врага. И если Россия думает, что своими ракетными ударами посеет панику и заставит нас сдаться, то она глубоко ошибается. Люди возмущены и решительно готовы дать отпор агрессору. Победа будет за нами! Ибо мы на своей земле!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Также сегодня Виталий Кличко пообщался в режиме видеоконференции с мерами почти 30 городов из входящих в Ассоциацию Европейских городов при Еврокомиссии (EUROCITIES).
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»