«Киев Цифровой» выпустил «зимнюю» транспортную карту
Белая карта. Фото: Фейсбук
Количество их ограничено и они уже поступили в продажу. Шанс приобрести белую карту зависит от новогодних эльфов.
«Киев Цифровой» выпустил лимитированную зимнюю серию транспортных карт. Уже сегодня они появились в кассах метро и терминалах «Киев Цифровой».
В лимитированной серии всего 5000 карт, которые размещены в произвольном порядке на всех станциях метро.
В «Киев Цифровой» объясняют, что шанс получить именно белую, а не синюю карту, исключительно зависит от новогодних эльфов.
Киевлянам и гостям города также напоминают, что для удобной оплаты проезда городское приложение «Киев Цифровой» предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. Также по номеру и пин-коду карту можно привязать к применению и пополнять ее в любое удобное время.
В Киеве есть более 2000 локаций, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-. /p>
Напомним, в приложении «Киев Цифровой» усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов. Таким образом, водители могут искать парковочные места, оплачивать парковки и штрафы удобнее.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»