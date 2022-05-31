«Киднепинг на официальном уровне». Путин упростил предоставление гражданства России украинским детям-сиротам с оккупированных территорий
Захватчики уже принудительно вывезли в Россию более 238 тысяч наших детей.
Фото из сообщения Людмилы Денисовой в Facebook A A+ A++
Событие: Президент РФ подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами с временно оккупированных россией территорий Украины. Документ обнародован на официальном портале правовой информации россии.
Подробности и комментарии: Согласно документу, дети-сироты из Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины будут приняты в российское подданство в упрощенном режиме. «В частности, заявление о принятии в гражданство от имени ребенка будет подавать опекун, попечитель, руководитель учреждения, в котором находятся дети, или председатель органа опеки и попечительства, то есть самоназначенный глава местной власти. Согласие ребенка на предоставление ему гражданства РФ будет записываться только, когда ребенок достигла 14 лет.Этим шагом власти России хотят легализовать похищение украинских детей, которые не имеют родных родителей и не могут себя в полной мере защитить самостоятельно. детей из одной человеческой группы в другую являются геноцидом в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда», — отметила в Facebook Уполномоченная по правам человека ВРУ Людмила Денисова. По ее данным, кафиры уже принудительно вывезли в РФ 2161 ребенка-сироту из украинских детдомов и интернатов. В целом же по состоянию на 26 мая страна-агрессорка насильно отправила в Россию 238 329 наших детей. россии детям Мариуполя. Киднепинг на официальном уровне — прекрасное дополнение к образу современной россии».
читайте также: В подвале Ягоднянской школы умерло 10 людей, а на оккупант застрелил хозяина и изнасиловал его супругу территории Украины детей-сирот в русских семьях. «Попытки кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законных» оснований являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека. Фактически россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушения» нации», — подчеркнуло министерство. Ведомство призвало международные организации, в частности ООН, Красный Крест и другие принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию Украины.