КГГА: качество воздуха в Киеве нормальное
Киев — столица Украины. Фото: из открытых источников
Все показатели содержания загрязняющих веществ находятся в норме.
По состоянию на 9:30 22 марта качество воздуха в Киеве нормальное, ухудшение в ночное время не зафиксировано.
в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА в Фейсбуке. — 36,3 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация — 500), оксида азота — 2,0 мкг/м3 (ПДК — 400), диоксида азота — 6,8 мкг/м3 (ПДК — 200), ди 9 мкг/м3 (ПДК — 500), оксида углерода — 219 мкг/м3 (ПДК — 5000), озона— 69,6 мкг/м3 (ПДК — 160), формальдегида , сероводорода— 2 мкг/м3 (ПДК — 8).
На правом берегу Киева содержание по загрязняющим веществам составляет:
взвешенные частицы (пыль) — 28 мкг/м3 (ПДК — 500), оксида азота— 1,5 мкг/м3 (ПДК — 400), диоксида азота — 15,8 мкг/м3 (ПДК — 200), диоксида серы — 12,4 мкг/м3 (Г5 — 278 мкг/м3 (ПДК — 5000), озона— 78,1 мкг/м3 (ПДК — 160).
Напомним, на днях ухудшение качества воздуха в столице произошло из-за пожаров на окраинах города (в частности в Гостомеле, Буче) и других
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»