Каток и резиденция Святого Николая: как обустроят праздничную локацию на Подоле
Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей. Фото: Борис Корпусенко
С 19 декабря до 23 января на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного (до улицы Боричев Тик) будет работать большая праздничная локация «Рождество на Подоле», оформленная в Европе это идет в распоряжении КГГА № 2462.
Для посетителей обустроят ледовый каток, большую снежную горку, аттракционы, резиденцию Святого Николая. Гостей будут ждать 10000 кв. мпраздничного действа. В фуд-зоне с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок можно будет приобрести рождественские сувениры крафтового производства. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.
«Новогодние праздники — самая любимая пора детей и взрослых. В настоящее время социальной турбулентности, пандемии и сплошных стрессов очень важно предоставить людям повод для радости и единения. Концепция зрелищ предполагает весь спектр впечатлений: интересные умные развлечения, качественный фудкорт, концертная программа, конкурсы, аттракционы», — отметиладиректора Департамента культуры Яна Баринова.
На Подоле обещают создать уникальный прогулочный каток среди сквера у смотрового колеса, длиной более 200 метров, и шириной 6 метров, с беседкой для отдыха, кафе и сценой. В центре катка разместят лаунж-зону с оркестром и сцену.
Каждый желающий сможет приобрести билет онлайн или на месте. Будут установлены тюбинговые горки высотой 6 метров с смотровой площадкой на вершине горки.
За гастрономическую составляющую локации будет отвечать гастрофестиваль «Уличная Еда» и «Бухта». В праздничные и выходные дни планируется активная развлекательная программа, а маленьких посетителей будет приветствовать Святой Николай.
Главную новогоднюю елку на Софиевской площади торжественно засветят в столице 19 декабря. Вокруг нее разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы и т.д.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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