Катайся вволю: на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом
1248
Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Фото: Даша Гришина
Покататься на катке можно при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста, теста на антиген или сертификата об выздоровлении.
От 11 декабря на артзаводе «Платформа», что вблизи станции метро «Лесная» заработал каток, площадью 1200 м кв.
Посредине ледовой арены установили три елки разного размера, а сам каток сверху украсили огоньками.
Кататься здесь киевлянам предлагают безлимитно и каждый день. Стоимость билета стартует от 120 гривен, а график работы: от 10:00 до 22:00.
Рядом с ареной установили фудкорты и несколько фотозон. Каждые выходные на катке будет проходить ледовое шоу от фигуристов и цирковых артистов. В программе — акробатические скакалки и кубы, жонглеры, игра с обручами, коньки-ходули и воздушное DJ-шоу на высоте.
Каток будет работать до 13 февраля.
Площадь катка — 1200 м кв. Фото: Даша Гришина
Фудкорты у катка. Фото: Даша Гришина. «Катайся вволю: на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом» />
Новогодние фотозоны. Фото: Даша Гришина
Фотозона у катка. Фото: Даша Гришина
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Адрес: Беломорская, 1А.
Вход: в будний день 120 грн, в выходной — 150 грн, семейный билет 2+2 в выходные — 300 грн.
Вход на каток возможен при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста, теста на антиген или сертификата об выздоровлении.
Даша ГРИН >, «Вечерний Киев»