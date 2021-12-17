Катайся вволю: на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом

magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет

1248

Катайся : на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Фото: Даша Гришина

Покататься на катке можно при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста, теста на антиген или сертификата об выздоровлении.

От 11 декабря на артзаводе «Платформа», что вблизи станции метро «Лесная» заработал каток, площадью 1200 м кв.

Посредине ледовой арены установили три елки разного размера, а сам каток сверху украсили огоньками.

Кататься здесь киевлянам предлагают безлимитно и каждый день. Стоимость билета стартует от 120 гривен, а график работы: от 10:00 до 22:00.

Рядом с ареной установили фудкорты и несколько фотозон. Каждые выходные на катке будет проходить ледовое шоу от фигуристов и цирковых артистов. В программе — акробатические скакалки и кубы, жонглеры, игра с обручами, коньки-ходули и воздушное DJ-шоу на высоте.

Каток будет работать до 13 февраля.

Катайся вволю: на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом

Площадь катка — 1200 м кв. Фото: Даша Гришина

Катайся вволю: на&nbsp ;Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом

Фудкорты у катка. Фото: Даша Гришина. «Катайся вволю: на «Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом» />

Новогодние фотозоны. Фото: Даша Гришина

Катайся вволю: на&nbsp ;Лесной» работает безлимитный каток под открытым небом

Фотозона у катка. Фото: Даша Гришина

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Адрес: Беломорская, 1А.

Вход: в будний день 120 грн, в выходной — 150 грн, семейный билет 2+2 в выходные — 300 грн.

Вход на каток возможен при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста, теста на антиген или сертификата об выздоровлении.

Даша ГРИН >, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr