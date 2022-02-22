Карту укрытий в Киеве адаптируют для людей с нарушениями зрения

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Карты ;Киеве адаптируют для людей с нарушениями зрения

Достопримечательность для киевлян, как действовать в чрезвычайной ситуации. Фото: прессслужба КГГА

В Киеве проведут мониторинг укрытий на доступность для людей с инвалидностью всех нозологий.

О совместной проверке договорилась Уполномоченная по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская и Национальная Ассамблея людей Украины. В частности, продолжат работать над адаптацией карты укрытий, чтобы она стала доступной для всех групп населения, включая людей с нарушениями зрения.

К работе также призывают приобщиться различные общественные организации. А также сообщать членам этих организаций через сети контактов обо всех важных событиях.

«И, главное, — призывайте их становиться на учет в Территориальные центры социального обслуживания! Для нас критически важно иметь обновленные и актуальные базы данных людей с инвалидностью, чтобы оказать им необходимую помощь»,— отметила Леся Петровская.

Также на этой неделе состоится ряд совещаний с профильными заместителями Городского головы, Главами комиссий Киевсовета и руководителями Департаментов. Чтобы подробно проработать важнейшие вопросы по работе с людьми с инвалидностью всех нозологий в случае экстренной ситуации.

На прошлой неделе презентовали серию роликов с субтитрами, текстовым описанием и переводом жестовым языком о том, что прежде всего мало знать население.

Также город разработал краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Карту укрытий в Киеве адаптируют для людей с нарушениями зрения

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr