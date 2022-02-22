Карту укрытий в Киеве адаптируют для людей с нарушениями зрения
Достопримечательность для киевлян, как действовать в чрезвычайной ситуации. Фото: прессслужба КГГА
В Киеве проведут мониторинг укрытий на доступность для людей с инвалидностью всех нозологий.
О совместной проверке договорилась Уполномоченная по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская и Национальная Ассамблея людей Украины. В частности, продолжат работать над адаптацией карты укрытий, чтобы она стала доступной для всех групп населения, включая людей с нарушениями зрения.
К работе также призывают приобщиться различные общественные организации. А также сообщать членам этих организаций через сети контактов обо всех важных событиях.
«И, главное, — призывайте их становиться на учет в Территориальные центры социального обслуживания! Для нас критически важно иметь обновленные и актуальные базы данных людей с инвалидностью, чтобы оказать им необходимую помощь»,— отметила Леся Петровская.
Также на этой неделе состоится ряд совещаний с профильными заместителями Городского головы, Главами комиссий Киевсовета и руководителями Департаментов. Чтобы подробно проработать важнейшие вопросы по работе с людьми с инвалидностью всех нозологий в случае экстренной ситуации.
На прошлой неделе презентовали серию роликов с субтитрами, текстовым описанием и переводом жестовым языком о том, что прежде всего мало знать население.
Также город разработал краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»