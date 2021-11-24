Карты и запахи: на ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли
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Посетители могут с помощью различных чувств узнать об особенностях нашей земли. Фото автора
На территории Экспоцентра за первым павильоном продолжается выставочный проект «Zемля: невероятная Украина». Экспозиция состоит из пяти контейнеров, посвященных отдельным темам: «Видеть», «Вкусить», «Вдыхать», «Испытывать», «Слышать». Проект предлагает переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.
Выставка «Zемля: невероятная Украина» приурочена к 30-летию Независимости Украины. Посетители имеют возможность с помощью различных чувств узнать об особенностях нашей земли. -9cef841.jpg» alt=»Карты и запахи: на ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Вход в выставочный проект. Фото автора
“Мы пытались понять, частью каких историй выступает земля. Первое впечатление, что это данность, с землей не спорят, она плодородная основа, святая мать. Но на самом деле историй, представлений, функций и образов гораздо больше, — поделился куратор выставки Евгений Стасиневич. — Выставка компактна, ее можно просмотреть за час. Советую обратить внимание на зону «Видеть». Там есть карты, которые показывают нам, что было на украинских землях в исторической ретроспективе. Это познавательно. А рядом — «Вдыхать», совсем другой подход. Предлагает почувствовать синтезированные и естественные запахи, спорбировать их сравнить и различить. Самое важное для нас, чтобы посетители смогли по-другому посмотреть на привычные вещи. Следует зайти в зону «Просвита», чтобы загрузить социологический аудиодиалоги. экономичный и художественный угол зрения на землю». -92a6766.jpg» alt=»Карты и запахи: на ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Экспозиция состоит из пяти контейнеров, посвященных отдельным темам. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Экспозиция состоит из пяти контейнеров, посвященных отдельным темам. Фото автора
Карта проекта. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Экспозиция состоит из пяти контейнеров, посвященных отдельным темам. Фото автора
Каждый блок выставки — отдельный передвижной модуль-контейнер с интерактивными объектами, инсталляциями и инклюзивными видеозалами. собственно лаунж-зона. В лаунже можно отдохнуть, увидеть одни из первых фото украинской земли, прослушать подкасты с экспертами проекта. Их можно также загрузить через QR-код, чтобы включить в удобное для себя время.
В лаунже можно отдохнуть, увидеть одни из первых фото украинской земли, прослушать подкасты с экспертами проекта. Фото автора
Первый контейнер экспозиции «Видеть» рассказывает о границах украинских территорий. Здесь можно рассмотреть знаковые старинные карты — от 1550 до 1720 лет — и проследить изменения границ сегодняшних украинских земель в большой исторической перспективе.
В контейнере «Видеть» можно рассмотреть знаковые старинные карты и проследить изменения границ. Фото автора
В контейнере «Видеть» можно рассмотреть знаковые старинные карты и проследить изменения границ. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
В контейнере «Видеть» можно рассмотреть знаковые старинные карты и проследить изменения границ. Фото автора
В контейнере «Видеть» можно рассмотреть знаковые старинные карты и проследить изменения границ. Фото автора
Второй контейнер — «Вкусить». Здесь демонстрируют слайд-шоу с выдающимися работами украинских художников, изображавших природу, землю и плоды — Малевич, Якутович, Баринова-Кулеба, Бабак, Патик и другие.
Слайд-шоу знакомит с картинами выдающихся художников. Фото автора
Слайд-шоу знакомит с картинами выдающихся художников. Фото автора
Вконтейнере «Вдыхать» можно познакомиться с многогранностью проявлений земли и ее покровов, вдохнув их реальные и синтезированные запахи. Среди искусственных — чернозем, плодовый сад, глина и раскаленные камни. Синтезированные запахи разработал парфюмер Богдан Зубченко, который замечает, что каждый запах — это в первую очередь молекула.
Посетителям вдохнуть реальные и синтезированные запахи. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Посетителям вдохнуть реальные и синтезированные запахи. Фото автора
Контейнер «Испытывать»показывает, как менялось наше отношение к земле через орудия труда. Здесь размещены инструменты из разных регионов и эпох, с которыми можно безопасный способ взаимодействовать. Вы узнаете, что такое цурка, истик, рало и как они выглядят. -zemli-4ef7a20.jpg» alt=»Карты и запахи: на ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Орудия труда прошлых времен. Фото автора
Орудия труда прошлых времен. Фото автора
В блоке «Слышно» предлагают переосмыслить увиденное. В контейнере размещены пуфики, а на экранах транслируются видеоинсталляции с водой под специально созданную музыку.
Еще одна локация сделана для медитативного опыта. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Еще одна локация сделана для медитативного опыта. Фото автора
Частью экспозиции ее срезы почв. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Частью экспозиции ее срезы почв. Фото автора
Последний контейнер экспозиции — игра «Zемля: невероятная Украина». Здесь можно проверить знания, полученные на выставке. За 8 правильных ответов из 12-ти вы получаете билет, который прорастет с земли. Эти билеты сделали живыми и уникальными, ведь заложили в них семена базилика и горчицы, редиски и капусты, а еще васильки. Его можно забрать с собой и высадить, где угодно.
За правильные ответы посетители получают «живые» билеты. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
За правильные ответы посетители получают «живые» билеты. Фото автора
За правильные ответы посетители получают «живые» билеты. Фото автора
Посредине размещена инсталляция о нашем экспорте, с которой можно фотографироваться. Ее назвали «Уродило» — это первая двадцатка нашего экспорта: дающая украинская земля и пользующаяся наибольшим спросом в мире.
Инсталляция «Уродило» знакомит с украинским экспортом. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Инсталляция «Уродило» знакомит с украинским экспортом. Фото автора ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли» />
Инсталляция «Уродило» знакомит с украинским экспортом. Фото автора
Инсталляция «Уродило» знакомит с украинским экспортом. Фото автора
И наконец приятный сюрприз — возможность сделать собственную открытку в память.
Желающие могут сделать собственную открытку в память. Фото автора
Желающие могут сделать собственную открытку в память. Фото автора
Когда: до 25 ноября с 12:00 по 21:00
Где: ВДНХ, по первому павильону.
Вход бесплатный .
Вспомнить всю информацию о блоках и выставочных активностях можно на сайте.
При проведении культурных событий действуют карантинные ограничения. Вход на выставку для лиц от 18 лет возможен при наличии соответствующих документов. Также на территории просят одевать респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот; соблюдать социальную дистанцию не менее 1 м и мер личной гигиены.
Событие организовано Министерством культуры и информационной политики Украины и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования вместе с агентством Postmen и ВДНХ.
p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»