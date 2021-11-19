Карточка киевлянина: что она дает и как ее получить

magictr | 19.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Карта киевлянина:&nb; как ее получить

Не все знают, как ее получить и какие привилегии она дает. Фото: Алексей Самсонов

Шесть пунктов, чтобы понять для чего существует «Карта киевлянина» и какие привилегии она дает.

Несмотря на то, что жители столицы уже много лет пользуются муниципальной картой «Картой киевлянина» не все знают, как ее получить и какие привилегии она дает.

Карточка киевлянина — это именная многофункциональная электронная пластиковая карта, введенная в Киеве. Она одновременно является материальным носителем персональных данных владельца и поддерживает приложения, которые с владельцем. К тому же карточка является именной и имеет фотографию, поэтому посторонние не имеют права пользоваться ею.

зарегистрированные или официально трудоустроенные лица в Киеве;

учащиеся и студенты киевских учебных заведений (или их родители или опекуны);

лица, имеющие право на льготы , доплаты, пособия, компенсации;

вынужденные переселенцы из зоны АТО и оккупированного Крыма.

КАК И ГДЕ ОФОРМИТЬ КАРТОЧКУ

Оформить «Карты киевлянина» можно в любом отделении «Сбербанк».

При создании карты необходимо иметь при себе:

● паспорт, или документ, который его заменяет;

● идентификационный номер;

● документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников);

● справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников);

● цветное фото 3×4 (при отсутствии качественного фото, вклеенного в паспорте). городского бюджета, «Карту киевлянина» выдают бесплатно.

Городцам, не имеющим льгот и жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карта оформляется согласно тарифам Сбербанка.

ДЛЯ КОГО ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ НА КАРТОЧКЕ

Категории держателей «Карты киевлянина»:

● ветераны войны;

● ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

● дети войны;

● ветераны труда;

● пенсионеры, лица с инвалидностью;

/p>

● реабилитированные лица— пенсионеры;

● жертвы нацистских преследований;

● ветераны военной службы и органов внутренних дел;

● многодетные родители ;

● неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за ребенком с инвалидностью и получает государственную социальную помощь или социальную пенсию;

● неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста и получающее компенсационную выплату;

● участники антитеррористической операции.

КАКИЕ ПРИВИЛЬЕ ДАЕТ КАРТОЧКА

Благодаря «Карте киевлянина», горожане могут накапливать льготы, доплаты, компенсации, скидки. Например, со скидкой покупать лекарства в коммунальных аптеках, без комиссии оплачивать коммунальные платежи на сайте, со скидкой ездить в общественном транспорте или проходить идентификацию на городских электронных сервисах. /p>

Пополнить карточку можно в терминалах, кассах метро, ​​на сайте КП «ГИОЦ» или EasyPay.

В столичном транспорте не будут повышать цены на проезд до конца отопительного сезона . А уже после стоимость билета в одну сторону предлагают установить на уровне от 12 гривен. Дешевой будет стоимость проезда для владельцев «Карты киевлянина».

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr