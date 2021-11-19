Карточка киевлянина: что она дает и как ее получить
Не все знают, как ее получить и какие привилегии она дает. Фото: Алексей Самсонов
Шесть пунктов, чтобы понять для чего существует «Карта киевлянина» и какие привилегии она дает.
Несмотря на то, что жители столицы уже много лет пользуются муниципальной картой «Картой киевлянина» не все знают, как ее получить и какие привилегии она дает.
Карточка киевлянина — это именная многофункциональная электронная пластиковая карта, введенная в Киеве. Она одновременно является материальным носителем персональных данных владельца и поддерживает приложения, которые с владельцем. К тому же карточка является именной и имеет фотографию, поэтому посторонние не имеют права пользоваться ею.
зарегистрированные или официально трудоустроенные лица в Киеве;
учащиеся и студенты киевских учебных заведений (или их родители или опекуны);
лица, имеющие право на льготы , доплаты, пособия, компенсации;
вынужденные переселенцы из зоны АТО и оккупированного Крыма.
КАК И ГДЕ ОФОРМИТЬ КАРТОЧКУ
Оформить «Карты киевлянина» можно в любом отделении «Сбербанк».
При создании карты необходимо иметь при себе:
● паспорт, или документ, который его заменяет;
● идентификационный номер;
● документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников);
● справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников);
● цветное фото 3×4 (при отсутствии качественного фото, вклеенного в паспорте). городского бюджета, «Карту киевлянина» выдают бесплатно.
Городцам, не имеющим льгот и жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карта оформляется согласно тарифам Сбербанка.
ДЛЯ КОГО ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ НА КАРТОЧКЕ
Категории держателей «Карты киевлянина»:
● ветераны войны;
● ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;
● дети войны;
● ветераны труда;
● пенсионеры, лица с инвалидностью;
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● реабилитированные лица— пенсионеры;
● жертвы нацистских преследований;
● ветераны военной службы и органов внутренних дел;
● многодетные родители ;
● неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за ребенком с инвалидностью и получает государственную социальную помощь или социальную пенсию;
● неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста и получающее компенсационную выплату;
● участники антитеррористической операции.
КАКИЕ ПРИВИЛЬЕ ДАЕТ КАРТОЧКА
Благодаря «Карте киевлянина», горожане могут накапливать льготы, доплаты, компенсации, скидки. Например, со скидкой покупать лекарства в коммунальных аптеках, без комиссии оплачивать коммунальные платежи на сайте, со скидкой ездить в общественном транспорте или проходить идентификацию на городских электронных сервисах. /p>
Пополнить карточку можно в терминалах, кассах метро, на сайте КП «ГИОЦ» или EasyPay.
В столичном транспорте не будут повышать цены на проезд до конца отопительного сезона . А уже после стоимость билета в одну сторону предлагают установить на уровне от 12 гривен. Дешевой будет стоимость проезда для владельцев «Карты киевлянина».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»