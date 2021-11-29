Каркас елки привезли на Софиевскую площадь: фото

magictr | 30.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Каркас елки привезли на Софию : фото

Елку засветят традиционно 19 декабря. Фото: Ольга Косова

Нынешняя зеленая красавица будет искусственной и 31-метровой.

Сегодня, 29 ноября, на Софиевской площади начался монтаж новогодне-рождественского городка. Традиционно этот процесс стартовал с установления основной конструкции елки. c6ab066.jpg» alt=»Каркас елки привезли на Софиевскую площадь: фото» />

Главная новогодняя красавица будет искусственной и 31-метровой, но на три метра шире прошлогодней. «Родом» она с львовской фабрики, которая и много игрушек, которыми она будет украшена.

Каркас елки привезли на Софиевскую площадь: фото

В этом году вокруг елки установят вертеп, посвященный Рождественской странности, когда родился Иисус. Под деревом можно будет увидеть фигуры самого Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Организаторы новогодне-рождественского городка называют этот вертеп самым большим в Европе. foto-9e948c7.jpg» alt=»Каркас елки привезли на Софийскую площадь: фото» />

Елку засветят традиционно 19 декабря, в День Святого Николая, с участием городского головы Виталия Кличко. /strong>

Кстати, вчера на Майдане Незалежности установили Ханукию, днем ​​начала празднования еврейского праздника Хануки. Каждый день на Ханукии будут зажигать по одной свече — пока там горит две. Последнюю свечу зажгут 6 декабря.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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