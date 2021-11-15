Капитальный ремонт улицы Льва Толстого: к декабрю перекроют движение между Саксаганского и Жилянской

magictr | 15.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Ремонт планируют завершить 6 декабря. Фото: Борис Корпусенко

Ремонт планируют завершить 6 декабря.

В столице продолжают ремонтировать улицу Льва Толстого, которая проходит сразу через три района Киева. С сегодняшнего дня, 15 ноября, стартовал новый этап капитального ремонта, который планируют завершить уже 6 декабря.

Киевлян предупреждают о том, что к этому времени будет частично ограничено движение на участке между улицами Саксаганского и Жилянской.

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Коммунальщики извиняются за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации.

Капитальный ремонт улицы Льва Толстого стартовал весной этого года. Сначала дорожники обустроили покрытие в направлении ул. Владимирской (от ул. от ул. Митрополита Липковского до ул. Тарасовской) и обновили путепровод через железную дорогу. К слову, путепровод на ул. Льва Толстого над железной дорогой построили еще в 1965 году. С того времени капитальный ремонт не выполняли.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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