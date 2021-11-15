Капитальный ремонт улицы Льва Толстого: к декабрю перекроют движение между Саксаганского и Жилянской
Ремонт планируют завершить 6 декабря. Фото: Борис Корпусенко
Ремонт планируют завершить 6 декабря.
В столице продолжают ремонтировать улицу Льва Толстого, которая проходит сразу через три района Киева. С сегодняшнего дня, 15 ноября, стартовал новый этап капитального ремонта, который планируют завершить уже 6 декабря.
Киевлян предупреждают о том, что к этому времени будет частично ограничено движение на участке между улицами Саксаганского и Жилянской.
>
Коммунальщики извиняются за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации.
Капитальный ремонт улицы Льва Толстого стартовал весной этого года. Сначала дорожники обустроили покрытие в направлении ул. Владимирской (от ул. от ул. Митрополита Липковского до ул. Тарасовской) и обновили путепровод через железную дорогу. К слову, путепровод на ул. Льва Толстого над железной дорогой построили еще в 1965 году. С того времени капитальный ремонт не выполняли.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»