Канада и Норвегия ввели новые санкции против России. Что они предполагают?
А США объявили об очередном пакете военной помощи.
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Событие: Канада вводит новые санкции против физических и юридических лиц, причастных к вторжению России в Украину. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег.
Детали и комментарии: «Новые мероприятия будут касаться 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических компаний, в том числе «Газпрома» и его дочерних компаний, а также шести компаний энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — заметил Джастин Трюдо. Известно, что в санкционный список попали вице-премьер-министры РФ Денис Мантуров и Александр Новак, исполнительный директор «Газпрома» Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, а также «Лукойл», «Трансойл», «Национальная нерудная компания» РФ и » СОГАЗ». Премьер-министр также отметил, что Канада намерена ввести новые санкции против представителей российского сектора юстиции и безопасности, в частности, против полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников пенитенциарных учреждений. В целом с начала войны Канада ввела санкции против более 1400 физических и юридических лиц России.
Новые санкции против президента Путина и российского режима ввела сегодня и Норвегия, говорится на правительственном сайте. «Под санкции попали еще 30 физических и 7 юридических лиц, в том числе несколько человек, участвовавших в так называемых «референдумах» на оккупированных территориях Украины. Сейчас в списке 1260 физических и 115 юридических лиц», — сообщает норвежское правительство. Введены дополнительные ограничения на импорт стальной продукции, машин и приборов, пластмассы, транспортных средств, текстиля, обуви и кожи из РФ. «Дополнительные санкции являются необходимым ответом на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех регионов Украины», — заявила министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт. По ее словам, санкции преследуют цель уменьшить способность России финансировать свою незаконную войну в Украине. Активы лиц, включенных в санкционный список, замораживаются на территории Канады и Норвегии. Им запрещается и въезд в эти страны. Тем временем США передадут Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $275 млн, сообщила на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, в новый пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины HMMWV, патроны для стрелкового оружия, а также — средства военной спутниковой связи, не связанные со Starlink. С начала полномасштабного вторжения общий объем военной помощи Украине со стороны США уже превысил $18 млрд.
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