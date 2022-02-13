Канада и Австралия переводят свои посольства из Киева во Львов
Посольства Канады и Австралии теперь будут во Львове. Фото: из открытых источников
Это — временная мера, вызванная возможной угрозой нападения России на Украину.
Канада временно переводит свое посольство из Киева во Львов в связи с возможной угрозой российского вторжения в Украину. /p>
«Учитывая ухудшение продолжающейся безопасности ситуации, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно прекратим работу нашего посольства в Киеве»,— сказано в сообщении министра иностранных дел Канады. strong>
В то же время по ее словам, дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться.
Также сегодня министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила, что у связи с обострением ситуации на российско-украинской границе, временно эвакуирует посольство страны из Киева до Львова.
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Однако столичная власть делает все для того, чтобы предупредить или преодолеть, как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»