Камеры для дронов и снаряды для гаубиц M777. Канада предоставит Украине почти $39 млн военной помощи
По итогам визита премьер-министра Джастина Трюдо в Украину Канада предоставит Украине военную помощь в размере 50 миллионов канадских долларов (38,7 миллионов долларов США). Об этом сообщила канцелярия премьера Канады.
Пакет военной помощи предусматривает предоставление 18 камер для дронов, спутниковых снимков высокого качества на сумму 15 миллионов канадских долларов, стрелковое оружие и боеприпасы на сумму до миллиона канадских долларов и снаряды для гаубиц М777. Их вес составляет 4,2 тонны, что значительно меньше аналогов и упрощает их транспортировку. Перевозить М777 могут даже транспортные вертолеты или конвертопланы СV-22. Гаубица отличается от пушки тем, что обычно ведет огонь не прямой наводкой, а навесными выстрелами. Поэтому стволы у гаубиц часто более короткие и во время боевого применения направлены вверх. Дальность эффективного огня М777 – 24 километра.
Также Канада предоставит 25 миллионов канадских долларов (19,4 миллиона долларов США) гуманитарной помощи Всемирной продовольственной программе ООН для преодоления продовольственного кризиса. возникла в результате российской агрессии.
В конце концов, еще 10 миллионов канадских долларов (7,7 миллиона долларов США) пойдут в поддержку прав человека, гражданского общества и разминирования в Украине.