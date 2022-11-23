«Калибры» и не только: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 61 из них удалось сбить
В Генштабе ВСУ рассказали подробности ракетной атаки и ситуацию на фронте.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание:Событие: При массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства российскими оккупантами было применено до 70 крылатых ракет Х-101. 51 из них сбили Силы обороны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Детали и комментарии:По формированию Воздушных сил ВСУ в Telegram оккупанты выпустили ракеты из 10 самолетов Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря. В общей сложности было выпущено около 70 крылатых. ракет Х-101/Х-555, «Калибр». 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны», — отмечают в воздушных силах. Также украинские военные уничтожили пять ударных беспилотников «Ланцет».
«Ракетные удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в столице, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется. Кроме того, этой ночью противник нанес два ракетных удара по Запорожской области и совершил пять обстрелов». систем залпового огня по позициям наших войск», – говорит спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
В результате ракетных ударов погибли шесть человек и 36 пострадали. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его словам, полиция в настоящее время зафиксировала попадание ракет в 16 объектов по территории нашего государства. Украине в настоящее время мы зафиксировали гибель шести наших граждан, и 36 граждан получили ранения. заявил Клименко.
Российские оккупанты намерены дискредитировать Украину. Они планируют ряд терактов в Беларуси и Белгороде, чтобы обвинить наше государство. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, российское руководство хочет втянуть Беларусь в войну против Украины и подтолкнуть на вторжение. Для этого в Беларуси могут быть совершены теракты. Кроме того, Кремль предположительно готовит провокации в Белгороде, чтобы повысить поддержку войны среди россиян. Подоляк добавил, что РФ продолжает информационные кампании о заключенных с целью дискредитации Украины.
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«Помните: это Россия начала эту войну, разрушает города, убивает людей», – подчеркнул советник главы Офиса президента.
По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы наших позиций и населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Бахмутском и Авдеевском – сосредотачивает главные усилия на ведении наступательных действий. На Криворожском и Херсонском участке фронта оккупанты ведут позиционную оборону.
«Противник продолжает нести потери. В частности, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города, — отмечают в Генштабе ВСУ. На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение. . Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров».
Подтверждено поражение Силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожено и до 50 – 50 лет. ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 человек. ранеными.
Наша авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара: 3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по позиции зенитного ракетного комплекса. Воины ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов.