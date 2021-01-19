Какой хлеб лучше покупать – свежий или испеченный несколько дней назад
Аромат свежего хлеба манит и иногда даже кружит голову, некоторые люди знают и любят его с детства. Но существует версия, что свежеиспеченный хлеб вреден для здоровья, и лучше выбирать тот, что полежал хотя бы день. Что на этот счет думают врачи?
Оказывается, каким бы вкусным не был свежий хлеб, для желудка он вреден. Поэтому диетологи рекомендуют выбирать вчерашний продукт, а еще лучше – тот, что был испечен позавчера. А в идеале есть дополнительно подсушенный хлеб, те же сухарики.
Врачи утверждают, что полежавший и подсушенный хлеб содержит меньше органических кислот, которые способны провоцировать повышение кислотности в желудке. Наверняка есть люди, которые знают, что такое изжога и вздутие живота после свежей и душистой горбушки.
Покупка полежавшего продукта также поможет сберечь семейные деньги. Обычно в магазине такие продукты уценены.