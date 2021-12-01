Как звучит Киев: в столице показали необычный проект
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Большую скульптуру, посвященную звукам Киева, можно увидеть на входе в здание. Фото автора
В Украинском доме завершается выставка «Звуки города», которая знакомит с 3D-визуализациями звуков семи городов в виде мини-скульптур. Большую скульптуру, посвященную звукам Киева, можно увидеть на входе в здание.
Проект «Звуки Города» инициирован продюсером GOODMEDIA Аленой Тимошенко, основательницей Spilne Art Наталией Ткаченко и соусынов аудиовизуального дизайна NotJustForm Лерой Гинзбур к 30-й годовщине Независимости Украины.
Добирать звуки в каждый город помогали 117 украинцев, родившихся, выросших или проживающих в этих городах. Они делились своими воспоминаниями. В частности, своим видением звуков Киева поделился певец Павел Зибров.
«Я рассказывал о Бессарабке в звуках. Я ее очень люблю, люблю ходить по базарам, торговаться. выбирать, нюхать, пробовать, смаковать. Переговоры на рынке образуют вместе определенный хор. Есть звуки, как точат ножи, топоры, чтобы разделять мясо. также для меня с Киевом ассоциируется стук мостовой на Андреевском спуске», — рассказал он.
Команда провела 210 минут по прослушиванию и анализу 2475 записаных звуков, просмотрела 280 форм трансформированных звуков, использовала 52 часа виртуальной реальности и 5 тонн металла для воплощения артобъектов.
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Звуки 7 городов Украины были записаны и трансформированы в 7 скульптур с помощью специальных программ звукового дизайна и 3D-визуализации. В течение года скульптуры появлялись в достопримечательностях Одессы, Днепра, Львова, Мариуполя, Харькова и Крыма (офис Крымской Платформы), а Киев стал заключительным городом синтеза искусства и технологий, объединивших звучание регионов Украины. Среди звуков Киева— гул на стадионе, аплодисменты, свист, фонтаны на Крещатике, тишина в Кирилловской церкви, разные языки на Бесарабке, колокола Лавры, Софии, Михаил. /p>
Выставка открыта до 1 декабря включительно
Стоимость билета: 50 гривен
Сам артобъект «Киев» будет украшением главной улицы столицы в течение года.
Своими впечатлениями о проекте поделился первый заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»