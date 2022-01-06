Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото

magictr | 06.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Как выглядит : фото

фото Бориса Корпусенко

Новогодние праздники в самом разгаре, и«Вечерний Киев» начинает делиться праздничными фото из самых интересных зимних локаций столицы.

Одна из лучших зимних локаций в Киеве расположена на Подоле. В
зимнем городке «Рождество на Подоле» работают фудзоны, ледовый каток
и снежный горь.

Как выглядит Деление в но ></p> <p>В павильонах новогодней ярмарки проводятся<br />различные мастер-классы для детей и взрослых. Фотокорреспондент Борис<br />Корпусенко посетил мастер-класс по платку историка-этнографа Нины<br />Беллини. Всем желающим мастерица связывала платки по древним образцам, а<br />во время этого рассказывала много историй: о традициях платка в различных областях Украины, значении этого головного убора. «Впереди Рождество и<br />празднование старого Нового года. В украинских платках девушки на колядке будут выглядеть настоящими красотками»,— считает Нина.</p> <p><img class=

Дальше в зимнем городке посетителей ждут аллея нарядных домиков с неординарными праздничными вкусностями: можно и почтительно потрапезничать, и домой что-то прикупить. Вкусная еда и новогодние сувениры предлагаются на любой вкус и кошелек. Прогуляться по новогодней
локации можно будет до 23 января ежедневно с 12:00 до 22:00.

Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Поделение в новогодние праздники: фото

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Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото

Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото

Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото

Виктрия Бабич-Вепр Борис КОРПУСЕН КО, «Вечерний Киев»

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