Как выглядит Разделение в новогодние праздники: фото
06.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
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фото Бориса Корпусенко
Новогодние праздники в самом разгаре, и«Вечерний Киев» начинает делиться праздничными фото из самых интересных зимних локаций столицы.
Одна из лучших зимних локаций в Киеве расположена на Подоле. В
зимнем городке «Рождество на Подоле» работают фудзоны, ледовый каток
и снежный горь.
Дальше в зимнем городке посетителей ждут аллея нарядных домиков с неординарными праздничными вкусностями: можно и почтительно потрапезничать, и домой что-то прикупить. Вкусная еда и новогодние сувениры предлагаются на любой вкус и кошелек. Прогуляться по новогодней
локации можно будет до 23 января ежедневно с 12:00 до 22:00.
Виктрия Бабич-Вепр Борис КОРПУСЕН КО, «Вечерний Киев»