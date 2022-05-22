Как во Львове спасают животных, пострадавших от войны
Волонтеры этого приюта после 24 февраля нашли новых хозяев для трех тысяч собак и кошек – и в Украине, и за рубежом.
Фото авторки в приют почти каждый день, чтобы найти себе четырехлапого друга. A A+ A++
Еще в начале этого года в “Доме спасенных животных” во Львове содержали около 250 преимущественно диких зверей и птиц. А с конца февраля сюда с горячих точек Украины стали массово привозить домашних животных и домашних питомцев. Здесь им предоставляют убежище, лечат, при необходимости — находят новых любящих хозяев.
…В вольерах живут лисы, дикобразы, волки, барсуки, еноты, обезьяны, а также аисты, совы и домашняя птица. Многие из них пострадали от войны. “Этих четырех белых курочек привезли из Ирпеня, — рассказывает 31-летняя волонтерша Иванна. — Теперь живут в большом вольере вместе с индюками, утками и кабанчиками”.
А вот — козел Борис из Горенки Киевской области. В него вдоль позвоночника наложены лекарства, которые должны спасти от тяжелого ожога. Сарай, где было животное, загорелся из-за попадания вражеского снаряда… Для эвакуации животного неравнодушный мужчина приобрел прицеп к автомобилю. Теперь круторогой Борис проходит во Львове лечение, после выздоровления его будут выводить на выпас.
Захожу в помещение, которое в конце зимы выделили для собак, построив 40 вольеров. Здесь на подстилках и матрасах сейчас отдыхает 38 животных. Обращаю внимание на немалых размеров “кавказца”. Он – mdash; из Харькова, его хозяева планируют выехать за границу, поэтому пес здесь на передержке, потому что в квартире, где его владельцы остановились, не позволили вселиться с собакой.
“Эту собачку эвакуировали из Николаева, а этого — из-под Киева, — проходя мимо вольеров, рассказывает Иванна. — Их привозят наши волонтеры или люди, которые доставляют в горячие точки гуманитарную помощь, а обратно забирают животных.
Многие собаки и кошки сюда попали со Львовского железнодорожного вокзала, где люди, эвакуированные с горячих точек, покидали их привязанными или в переносках…
“А эта рыженькая “девочка” попала к нам из Баштанки, — говорит 32-летняя волонтер Елена, открывая клетку, в которой на матрасе лежит средних размеров собака. — После того как неподалеку у нее упал снаряд, стала очень пугающей. Но понемногу к нам привыкает, уже выходит гулять на поводке. Правда, незнакомых людей еще опасается”.
К вольерам подходит молодая пара, показывая фото собаки, которую увидели на сайте “Дома спасенных животных”.
“Он похож на пса, который был у моей мамы, она по нему очень скучает”, — объясняет мужчина. Из вольера выводят молоденького черного Боя. нечистокровного питбуля, он сразу же рвется побегать.
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Пока они знакомятся, узнаю, что сегодня утром неравнодушные уже забрали двух щенков, которые два месяца назад родились в Ирпене, их под обстрелами подобрала местная жительница. Один теперь будет жить у молодой пары, другой — у супругов с детьми.
“В общем с конца февраля мы приняли более 3 тысяч собак и кошек, — констатирует Елена. — Приблизительно 1500 пристроили за границей, в том числе в Польше, Германии, Латвии, Англии, даже в США. Для этого сначала отправляли местным волонтерам анкеты животных с их фото, а когда находились люди, готовые их забрать, — отправляли в сопровождении знакомых, которые туда ехали или летели.
Еще для полутора тысяч животных нашли хозяев среди львов’ян. К слову, волонтеры очень придирчиво относятся к условиям, в которых забирают их подопечных и заключают с новыми хозяевами договор.
“Мы посещаем животные — к примеру, для ревакцинации, — объясняет Елена. — К сожалению, случались, когда люди уверяли, что собака будет жить в доме, держали ее припнутой на улице. Согласно договору, мы изымаем таких животных. Но преимущественно животные счастливы в новых семьях. Нам посылают фото и видео собак и кошек, на которых видно, как они изменились, — стали веселыми, активными”.
“А можно посмотреть на котиков? — обращается к волонтерам посетительница, которая только что пришла с мужем и дочерью подросткового возраста. — Мы с дочерью очень хотим, но мужчина пока возражает.
Волонтер повела их в помещение, где содержат кошек. “Папа, ты только посмотри!” — радостно выкрикивает дочь. Кажется, они вернутся домой с пушистиком!
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