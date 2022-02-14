Как в кино: столичная таксистка рассказала о необычной поездке в День влюбленных
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Водителька Bоlt Елена. Фото: Борис Корпусенко
День влюбленных является праздником романтики и нежности, а часто — настоящего чуда.
Свидетелем невероятной любовной истории стала столичная водительница Bоlt Елена. Она рассказала «Вечерке», как в один февральский день неожиданно поспособствовала встрече двух сердец.
Это был обычный заказ. Клиентом оказался статный парень с большим красивым букетом цветов. Он спешил и был немного расстроен. Заказчику нужно было выговориться и он начал рассказывать свою историю.
*Этот текст был впервые опубликован 14 февраля 2021 года
На фотографии таксистка. Фото: Борис Корпусенко
Парня звали Игорь. Он очень волновался из-за того, что за несколько часов должен был сделать своему любимому предложение.
Пару разделяли города и километры, а Киев был местом их встреч. Так что День влюбленных они решили провести именно в столице.
Но прежде чем произнести любимой Алине самые важные слова, парня постигла неудача: по дороге автобус, которым он ехал в Киев, задержался. А во время одной из пересадок он еще загубил мобильный телефон. Случайный прохожий помог Игорю вызвать такси. Сообщить о опоздании парень не мог, потому что не помнил номера. Но призрачная надежда на то, что, несмотря на морозную погоду, любимая все же ждет, все же оставалась…
Благодаря опыту работы Елены до места свидания такси досталось довольно быстро. Но все же время было не на стороне клиента.
Прошло уже несколько часов с того момента, как они должны были встретиться. Водитель привезла влюбленного и вышла вслед за ним в ближайшую миникаварню, чтобы немного взбодриться и согреться — одним словом сделать небольшой перерыв.
Через некоторое время Елена вернулась к машине, возле которой ее нетерпеливо ждал Игорь. Выражение его лица говорило само за себя: смесь отчаяния и печали. — Не успел? — спросила с сочувствием водитель. — Не успел, — подтвердил он слабым голосом. — Но есть еще надежда. Алина собиралась еще встретиться с подругой. Возможно, они сейчас в ресторане. Я знаю одно заведение, которое ей нравится. Мы даже собирались туда сходить.
На следующий момент они стремительно двинулись к заведению.
Но по приезде поняли, что никакого чуда не случится: Алины не было и здесь.
< >— Мне даже самой стало как-то неловко. Я еще не поехала, как увидела Игоря, вышедшего из дверей ресторана»,— вспоминает Елена.
Через окно машины она спросила его:
—Ну что? Хотя прекрасно вижу, что ничего хорошего…
Уже в третий раз измененный маршрут ведет в гостиницу. Водитель всячески утешает клиента по дороге. Но парню уже не в удовольствие. Он весь ушел в переживание.
По приезду Игорь оставил букет цветов водители, сказав с грустным лицом:
— Оставьте себе. Толку уже? Спасибо вам, Елена… и с праздником! —А лицо грустное.
Пожелав ему все-таки не впадать в отчаяние, женщина приняла новый вызов в приложении и двинулась на работу.
Сделав несколько поездок, наша рассказчик уже собиралась домой. Но почему-то в последний момент подумала, что сделает еще один заказ.
«И вот у меня в салоне две девушки, одна из них всю дорогу утешает другую», — рассказывает Елена.
— Что за праздник такой, девушки?! Сегодня парня подвозила и тоже в его день не задался. С любимой не смог встретиться, и водительница начинает рассказывать им эту историю. -poyizdku-vnbspden-zakohanih-e5b8882.jpg» alt=»Как у кино: столичная таксистка рассказала о необычной поездке в День влюбленных» />
Цветы от пассажира. Фото: водитель Елена
—А его не Игорем зовут? — спрашивает одна из девушек.
— А вы, случайно, не Алина? — удивленно спрашивает Елена и начинает догадываться о вновь измененном маршруте уже в направлении отеля. — Да, с надеждой в голосе говорит она. , Игорь для вас оставил,— радостно говорит Елена.
Через несколько минут красная машина доехала до отеля.
А Игорь и Алина наконец встретились!
— невероятно! Как нам с вами повезло! — радостно говорил тогда парень. — Вам нужно сделать надпись на машине: «Авто, которое приносит удачу!»
«Мы еще некоторое время в холле гостиницы смеялись вместе с ними, удивляясь сегодняшнему чуду их встречи. Потом простились, пожелав больше никогда не терять ни мобильные телефоны, ни друг друга»,— делится таксистка.
Елена признается, что с того момента это стало для нее своего рода девизом:
— Внешне моя работа заключается в том, чтобы возить людей, но в тот день я посмотрела на наш сервис с абсолютно другой стороны. Ведь каждый наш клиент спешит навстречу чему-то новому или любимому человеку. И нашей задачей помочь их мечтам сбыться!».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»