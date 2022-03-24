Как в Киеве работает наземный общественный транспорт с 24 марта (перечень маршрутов)
Киевские автобусы. Фото: архив «Вечернего Киева»
Перевозят пассажиров только автобусы и трамваи, с 08:00 до 19:00.
С 24 марта в Киеве организованы следующие маршруты общественного транспорта.
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
- № 21— через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;
- № 21-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
- № 22 — от ул. Медовой к ул. Саперно-Слободская;
- № 24 — от ул. Лаврской до ст. г. «Арсенальная»;
- № 32 — от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 — от ст. м. «Нивки» — до ул. Стеценко;
- № 51 — от ст. г. «Красный Хутор» до города Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до города Патона;
- № 57 — от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
- № 62 — от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»;
- № 69— от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- № 73 — ул. Милославской до ул. Каштановой;
- № 90 — от ул. Туполева к ул. Симиренко;
- № 91 — ул. Анны Ахматовой — пл. Дарницкая — б-р Перова — Северный город — ст. м. «Шулявская» — Севастопольская площадь — Демеевская площадь — ст. г. «Голосеевская»;
- № 97 — от ст. м. «Святошин» на рынке через ул. Булаховского — ул. Лесорубную (без заезда в с/п);
- № 99 — от ст. м. «Минская» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайная»;
- № 101-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
- № 103 — от ул. Светлицкого до ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко;
- № 104 — от ст. м. «Харьковская» к жилому массиву Бортничи;
- № 114 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- №114-К — от ул. Милославской к.ж. м. «Радужный»;
- № 115— от ул. Заслонова до моста Патона;
- № 118 — от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№1, 5, 9, 10, 11, 12 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
< p>Тролейбусные маршруты
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД— Контрактовая площадь». Движение других маршрутов временно не осуществляется.
В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены оперативные изменения.
Как сообщал «Вечерний Киев», после завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени. Работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»