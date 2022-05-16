«Как в фильме ужасов». Война в Украине стала адом для российских оккупантов
СБУ перехватила новый разговор захватчиков.
Фото из сообщения ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Война в Украине стала адом для российских оккупантов. Они сами так ее называют, почувствовав силу наших защитников. Итак, единственное, о чем мечтают сейчас, — выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
Детали и комментарии:«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я увольнюсь буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет… — рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении. По его словам, у них уже сгорели все машины, а личному составу осталось пол батальона. Теперь в их алтайский край будут возить многие 200-е. «Знаешь, это ужас отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» — резюмирует захватчик.
Рашисты шокированы своими потерями на войне в Украине и понимают, что дело идет к их провалу. Они не ожидали, что наши защитники будут жарить их на всех линиях фронта. Об этом свидетельствует и переписка из чата российских военных, опубликованная УП. При этом военные задаются вопросом, знает ли о реальной ситуации президент Путин. И еще раз подтверждают известный тезис, что россия не ожидала такого сопротивления и что «операция» вполне может закончиться полным провалом, а военные погибли впустую. Уже не секрет, что Россия отправляет своих воинов в Украину с концами. Когда армия страны-агрессора терпит поражение, им не присылают дополнительное оружие или форму, а просто бросают на произвол судьбы. «Я вам рассказываю конкретный случай. Вот наши поехали, БТРовский батальон, и сейчас, после того, как их разбили, у них нет даже брюк, чтобы одеть. Никакого обеспечения нет, даже автоматов, бронежилетов. Говорят – у мертвых берите», — рассказывает в одном из чатов кафиров рашист, пишет glavcom.ua. Также военные в Telegram-чатах подтверждают, что у российской армии все плохо в Украине, и поэтому у них нет желания ехать воевать. Тех, кто не соглашается идти на войну, увольняют по статье. Такого же мнения не он один: «Просто мясо. Все увольняются». «Приехали оттуда ребята, которых увольняют тоже по статье. Рассказали, что там происходит. Исчезает всякое желание туда ехать», — говорит один из российских военных.
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Рашисты и дальше признаются в новых преступлениях против украинцев. Российская реактивная артиллерия специально уничтожала многоэтажки в Харькове, рассказал СБУ плененный российский оккупант, которого украинские защитники захватили во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова. «Да, командир отделения 25-й артиллерийской бригады с РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки – враг специально стрелял по гражданским объектам. Ближайший к Циркунам район Харькова войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО «Град» и «Ураган», имеет одну из наиболее плотных застроек.И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек этого спального района потерпела разрушения от рашистов.Сам пленный утверждает, что не принимал непосредственного участия в обстрел жилых кварталов Харькова, а лишь следил за «выходами» своей и украинской артиллерии. Но его показания будут тщательно проверены следователями СБУ», — говорится в сообщении СБУ. Также оккупант сообщил персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирного населения Харьковщины.
Правоохранители установили 45 россиян, которые, по информации следствия, совершали зверства на территории нашего государства. Об этом в эфире украинских телеканалов заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент Укринформа. «Что касается наших расследований и военных преступлений… Сейчас установлено уже 45 таких лиц, в отношении военных преступлений, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Это один человек, обвиняемый нами в убийстве гражданского, и еще два человека переданы в суд (причем физически находятся в Украине). Это те люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине», — рассказала Венедиктова.