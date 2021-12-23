Как строили метро на Подоле: диалоги с исследователем столичной подземки
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Олег Тоцкий исследует историю киевской подземки уже много лет. Фото из личного архива героя В декабре 1976 года состоялось торжественное открытие трех станций столичного метрополитена: Майдана Незалежности, Почтовой Площади и Контрактовой площади. Таким образом, в городе появилась вторая (синяя ветвь), которая с помощью пересадного узла на Крещатике соединила исторический раздел с левобережной частью города.
« Вечерний Киев»пообщался с известным исследователем истории столичной подземки Олегом Тоцким и узнал интересные подробности о сооружении метро на Подоле: невероятные археологические находки, потерю некоторых кварталов и отсутствие деревьев на улице Сагайдачного.
-Але, расскажите, пожалуйста, с чего началось Ваше увлечение историей столичной подземки?
— С детства я всегда проявлял интерес к железной дороге и промышленным объектам, что впоследствии превратился в исследование особенностей работы и строительства метрополитена. Изучая все эти вопросы, понял, что, несмотря на немалое количество книг и публикаций по данной тематике, значительный пласт истории строительства киевского метрополитена остается мало исследованным в настоящее время. Открытием для меня стал незаурядный интерес к нашей подземке с стороны киевлян, поэтому впоследствии я стал организовывать тематические экскурсии для тех, кто интересуется этой тематикой.
Олег Тоцкий проводит тематические экскурсии по истории столичной подземки. Фото из личного архива героя
— Одной из наиболее интересных тем по Вашим лекциям и экскурсиям является строительство метро в исторической среде нашего города, в частности на Подоле. Какая идея построить линию в этом районе города?
— Прокладка второй линии метро через Подол была запланирована еще с середины 1940-х годов, когда проектирование метрополитена в Киеве только начиналось. Пока не началась работа непосредственно над проектом синей линии (вторая половина 1960-х) обсуждались варианты трассы через Подол несколько отличные от той, что мы видим сегодня. Например, существовала идея строительства линии без станции на Почтовой площади, но со станцией на Софиевской площади. -znbspdoslidnikom-stolichnoyi-pidzemki-1ea0b44.jpg» alt=»Как&строили метро на Подолье: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Схема киевского метрополитена: в планах сооружения второй Фото из открытых источников
Но в 1969 году киевские власти утверждают окончательный вариант через Почтовую площадь, хотя место для строительства метро в этом месте не было слишком благоприятным, прежде всего из-за угрозы оползня, которые уже неоднократно происходили в прошлых столетиях. «text-align:justify;» Дополнительные сложности создавали насыщенные водой пески или плывуны, что считается настоящим адом для метростроения. Строить туннели обычным путем в таких грунтах просто невозможно. Поэтому при строительстве были использованы специальные методы содержания этих грунтов, среди которых в советские времена наиболее эффективным считалось замораживание.
Кроме того, зоной риска считалась Владимирская горка, что является неприятным с точки зрения геологии местом, как и некоторые другие холмы правобережной части нашего города. У нас существует целая дренажная система для киевских склонов, для отвода излишков воды и предупреждения вероятных оползней. Когда строили тоннели метро возле Почтовой, их проходили с помощью заморозки, из-за опасности оползня и большого количества плывунов.
Улица Сагайдачного была частью Александровской улицы, соединяла Печерск и Подол. Фото из открытых источников
-Как выглядела Почтовая площадь до начала строительства метро?
-Современному поколению киевлян довольно трудно поверить, что 50 лет назад это место выглядело совсем иным. Если, став рядом с Церковью Рождества Христова, посмотреть на противоположную сторону улицы Сагайдачного и сравнить ее с видом со старинной открытки, можно констатировать, что застройка улицы изменилась просто коренным образом, и ни одной исторической. Тек до наших времен не осталось.
До начала строительства метро, нечетная часть улицы также имела историческую застройку, схожую с остальными домами, которые мы можем видеть дальше. То есть, это были привычные киевские домики в два или три этажа, построенные в характерном стиле конца ХІХ— начала XX столетия. metro-nanbsppodoli-dialogi-znbspdoslidnikom-stolichnoyi-pidzemki-d589cc7.jpg» alt=»Как строили метро на Подолье: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Панорама Подола начало ХХ века. Фото из открытых источников
-Как и когда возникла эта улица?
— Первые сведения о ней датированы началом XIX века, когда Подол активно отстраивался после пожара 1811 года. Улица Сагайдачноготогда была лишь частью огромной улицы, которая называлась Александровской. Она охватывала также Владимирский спуск и современную улицу Грушевского, появилась после начала строительства Киевской крепости и служила дорогой из Печерска на Подол.
Только с 1955 года улицу разделили на несколько частей, так главная улица Подола стала называться Жданова, а в 1989 году получила свое имя в честь Гетьмана Петра Сагайдачного.
Почтовая площадь до начала строительства метро. Фото из открытых источников
-Расскажите, пожалуйста, какие есть самые известные здания на Почтовой, кто из известных киевлян там жил?
Во дворе усадеб №9-11 в конце XIX века был построен кирпичный туалет. Конечно, он не был чем-то уникальным для города, но его строил выдающийся зодчий Владислав Городецкий, который в начале своей карьеры был владельцем конторы, ответственной за состояние канализации в городе.
Флигель усадьбы Николая Казанского в 2000 году. Фото: Виктор Клименко
Одним из наиболее известных жителей этой части улицы был другой известный киевский архитектор Николай Казанский, который приобрел в 1892 году усадьбу с двухэтажным домом, застроив ее другими зданиями.
В 1905 году на Владимирской горке произошел оползень, что повлекло за собой разрушение имения зодчего и незаурядный резонанс в местной прессе. Впоследствии он построил новый доходный флигель в три этажа с башней, который надолго пережил другие постройки усадьбы Казанского. Его снесли относительно недавно, в первый день 2011 года.
Тогда эта история всколыхнула многих киевлян. Это фактически был единственный дом, оставшийся из старинной застройки этого квартала, снесенной для строительства метрополитена.
Во время строительства метро удалось сохранить застройку улицы Сагайдачного. Фото из архива Олега Тоцкого
— Почему снос домов на Сагайдачного для строительства метро ограничился только Почтовой площадью. Как удалось сохранить застройку всей улицы?
На Почтовой площади, где был снесен исторический квартал, находится вестибюль станции, вентиляционный узел, подземный переход, а тоннели в сторону Майдана поворачивают в направлении склона. Чтобы нормально разместить все эти сооружения пришлось снести застройку на Почтовой, хотя были и альтернативные решения.
Вероятно, были свои причины, почему метро построили именно так. Хотя проектировщики пытались минимизировать потери старинных домов.
Чтобы разместить станцию, которая не подходила по размерам по отношению к ширине улицы Сагайдачного и разместить туннели, которые пойдут дальше на Контрактовую площадь, была уменьшена ширина платформы станции: вместо привычных 10 метров, на станции «Почтовая площадь». Это наиболее узкая платформа среди колонных станций мелкого заложения столичного метрополитена. Но благодаря такому решению и ряду других технических достопримечательностей удалось избежать сноса домов на улице Сагайдачного.
Проект станции «Почтовая площадь» с названием «Речной вокзал» Фото из архива Олега Тоцкого
-Расскажите немного о художественном оформлении станции?
-Станция «Почтовая площадь была посвящена речной тематике, потому что имела проектное название «Речной вокзал». Украшением станции прекрасный витраж с рекой в окружении берегов. Над оформлением работали известные мастера Ирина Левицкая и Юрий Кисличенко, отразили историческую тематику и память о том, что Разделение является одной из древнейших частей города. На дверцах путевых стен есть также две чеканки с медными композициями, где изображен путь из верхнего города в нижний. Они имеют очень много мелких интересных исторических деталей, которые мало кто замечает, в частности названия рек Глибочица, Почайна, Днепр и название Верхний Град.
К сожалению, было потеряно первоначальное оформление плафонов, а также голубая плитка, также символизировавшая воды Днепра. pidzemki-d63dbd4.jpg» alt=»Как строили метро на Подолье: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Первичное убранство плафонов и витраж станции Почтовая площадь. Фото: Википедия
-Говоря о Почтовой площади, хочу спросить относительно фуникулера. В советские времена его трассу продолжили на 40 метров. Почему это произошло?
— Действительно, до 1929 года нижняя остановка фуникулера находилась чуть выше. При удлинении трассы, чтобы не сносить дом №13, через его подъезд пробили выход до нижней станции и обустроили проход. Но в начале 80-х годов, городские власти решили обустроить более парадный вход, поэтому остатки здания с аркой разобрали.
Кстати, тема фуникулера очень интересна для Киева . Мало кто знает, что на момент строительства он был частью трамвайной сети города и не нуждался в отдельном билете. В советское время этот подход поменялся, для фуникулера ввели отдельный билет.
Реконструкция трассы фуникулера. Фото из открытых источников. ;Подолии: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Строительство метро на Почтовой площади. Фото из архива Олега Тоцкого
Новозстроенная станция «Почтовая площадь». -На старых фотографиях хорошо видно, что по Сагайдачному когда-то ходил трамвай. Когда и куда исчез этот путь?
-Для строительства метро пути демонтировали, а трамвайный маршрут временно перенесли на улицу Братскую, но после завершения работ трамвай на Сагайдачного уже не вернулся. А теперь этого маршрута уже также нет. alt=»Как строили метро на Подоле: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Трамвай на Сагайдачного в 1960-х годах. Фото из открытых источников
-Хочу задать вопрос, который волнует не одно поколение киевлян. Почему на улице Сагайдачного нет деревьев? — В связи с проблемной геологией района, о которой уже упоминали выше, всю почву на улице Сагайдачного пришлось заморозить для постройки метро. Все участок заморозки постоянно мигрировал по мере продвижения строительства. Тогда же фактически были вырублены все деревья и зеленые насаждения, росшие на улице.
Сейчас появилась городская легенда, что посадить деревья на Сагайдачного невозможно, потому что со временем корни деревьев могут вызвать разрушение тоннелей метро. На самом деле это не совсем так: расстояние до тоннелей вдоль улицы достигает нескольких метров в зависимости от части участка, находящегося под уклоном.
Поэтому, по желанию, деревья можно было бы посадить, тем более, что корневая система городских деревьев не достаточно большой и разветвленной: всего 1-1,5 глубину. Обычно городские деревья больше пускают корни в стороны, поэтому, по моему мнению, можно подобрать такие деревья, которые смогли сосуществовать с тоннелями метрополитена.
— Археологические находки были обнаружены на Почтовой и Контрактовой площади, впоследствии были обнаружены еще несколько таких мест, в частности около современного монумента Сагайдачного и вблизи Ржаного рынка. Это были разнообразные орудия труда, быта и инструменты. Их было найдено огромное количество, потому что Разделение — это район с глубокими старинными корнями и историей. Эти исследования вызвали настоящую сенсацию, потому что до сих пор археологические работы города почти не проводились.
Археологические находки на Подоле вызвали настоящую сенсацию. Фото из архива Олега Тоцкого
В котлованах на Почтовой, Контрактовой и вблизи Гостеприимного двора были обнаружены деревянные срубы, датированные Х веком, которые иногда называют жильем древнего киевлянина. Эта находка 1972 года полностью изменила представления историков об жилищах древних горожан и подтвердила теорию, что кроме Верхнего города жизнь активно бурлила также и на Подолье. По воспоминаниям археологов, древесина невероятная пахла сосной. Местные песчаные почвы оказались идеальным консервантом для сохранения старинных реликвий.
В связи с археологическими находками, строительство пришлось отложить на год и провести фундаментальные исследования. За год подобные находки обнаружили также вблизи Ржаного рынка, впоследствии все это передали Музею архитектуры и быта в Переяславе, где за год была оформлена экспозиция «Усадьба киевлянина Х века».
Срубы, найденные двора во время строительства метро ждала, к сожалению, печальная судьба. Их передали в Музей в Пирогово, который тогда только начинал формироваться. Долгое время они хранились в далеком павильоне, но со временем древесина начала сыпаться и гнить… Дальнейшая судьба этих предметов, к сожалению, мне неизвестна.
Жилье киевлянина Х века в экспозиции музея города Переяслав. Фото: Википедия
-Как изменился внешний вид Контрактовой площади и близлежащих улиц?
Во время строительства участка между Контрактовой площадью и Тараса Шевченко некоторые кварталы города полностью изменили весь внешний вид, а городской пейзаж долгое время украшал длинный пустырь, поскольку метро строилось открытым способом. Подавляющее большинство застройки, особенно между Валами и Оленовской, принадлежали к так называемой малоценной и фоновой застройке.
Некоторые особо ценные здания не сносились полностью, а частью. Как пример можно назвать дом 15/8 на углу Хорива и Константиновской, где хорошо видна неровная стена на фасадной части сооружения.
Эпизод со сносом застройки навсегда остался темным пятном в истории киевского метро, считается, что это обстоятельство в свое время повлияло на трассировку четвертой, до настоящего времени не построенной линии метро в сторону Троещины. Однако в городских легендах масштаб сносов домов достиг огромных размеров, некоторые исследователи даже утверждали о сносе улицы Сагайдачного.
Строительство метро на Контактовой и Старый Гостиный двор в 1970-х. Фото из открытых источников
-Сколько примерно исторических домов, потерянных при строительстве метро на Подоле?
-Когда строили первую часть до Контрактовой площади было снесено полсотни разнообразных зданий. Еще десятки домов — на участке от Контрактовой до метро Тараса Шевченко. К сожалению, детальной информации по большинству этих сооружений у меня нет. Эта тема остается малоисследованной. Как строили метро на Подоле: диалоги с исследователем столичной подземки» />
Жители снесенных домов на Подоле переселялись в новостройки Левого берега и Борщаговки. Фото: Александр Ранчуков
— Как решался вопрос с жильцами домов?
—В то время отношение власти к историческому наследию в городе было более радикальным Поэтому старая жилая застройка часто не имела никакой исторической ценности. До определенного времени даже существовали проекты масштабной перестройки Подола.
Среди горожан также находилось много тех, кто поддерживал снос для строительства нового типа жилья, но обычно были и те, кто не желал разрывать связь с историей города и ностальгировали по старинной архитектуре. Но строительство метро и прорубленный для этого пустырь стали одним из тех событий, изменивших отношение к исторической среде.
Относительно дальнейшей судьбы жителей домов, то активно решался вопрос об отселении в другие районы города. Вгазете «Вечерний Киев» (№77, 1973 год)можно увидеть довольно интересную статью «Метро шагает на Подол», где отмечено, что несколько тысяч местных жителей с «легкой печалью» покидают свои старые жилища и активно заселяются в новостройки Лесного массива, Водопарка, Березняков и… >
Пустырь на месте снесенных домов на Валах. Фото из открытых источников
Современным людям сейчас тяжело воспринимать этот текст без иронии. Но не следует забывать, что после войны в стране был жилищный кризис и огромное количество коммуналок в центре Киева, поэтому получить собственное жилье в новостройке на то время действительно часто воспринималось с радостью. Тем более, что площади квартир в 70-х годах были уже значительно больше, чем хрущевки.
Господа на Контрактовой площади. Фото из архива Олега Тоцкого
Фото из архива Олега Тоцкого
—Станция Контрактовая площадь несколько уступает Почтовой по внутреннему убранству. Чем интересна эта станция?
-Оформление станции занимались художники Ирина Левицкая и Юрий Кисличенко, уже работавшие и над Почтовой площадью.
Станцию украшают чеканные панно исторической тематики, где можно увидеть Киево-Могилянскую академию, а также археологические находки, обнаруженные в котлованах вблизи станции метро. Таким образом авторы хотели увековечить память о найденных важных исторических реликвиях из жизни древнего Киева.
-Как строительство метро повлияло на проектирование четвертой ветви?
—Это уже происходило в 80-е годы, когда появилась гласность и публичность этого процесса. Активно подключались СМИ, проходили общественные обсуждения. Тогда же общественность высказала четкую позицию, где осуждала снос исторической застройки на Подоле и выступала категорически против строительства новой ветви метро через Валы. площадь, впоследствии метро подниматься на Львовскую площадь, а затем на Железнодорожный вокзал. После многочисленных обсуждений, был одобрен альтернативный вариант, предусматривавший строительство метро на севере Подола с пересадочным узлом на Тараса Шевченко.
Напомним, что в этом году на Подоле заработало Рождество с интересными локациями.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»