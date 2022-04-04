Как сегодня работает наземный общественный транспорт: перечень маршрутов
Киевские автобусы. Фото: архив «Вечернего Киева»
Транспорт в столице курсирует с 08:00 до 19:00.
В Киеве обновлено движение наземного пассажирского транспорта, которое будет курсировать с 08:00 до 19:00.< /p>
В частности, интервал движения автобусов составляет около 30 минут.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- № 21 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;
- № 21-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
- № 22 — от ул. Медовой Южным мостом к ул. Тростянецкая;
- № 24 — от ул. Лаврской до ст. г. «Арсенальная»;
- № 32 — от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 — от ст. м. «Нивки» до ул. Стеценко;
- № 51 — от ст. м. «Красный Хутор» до города Патона; от Дарницкой площади до города Патона; от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
- № 59 — от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
- № 61 — от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
- № 62— от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»;
- № 69— от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- № 73 — ул. Милославской до ул. Каштановой;
- № 90 — от ул. Туполева к ул. Симиренко;
- № 91 — ул. Анны Ахматовой — Южный город — ст. г. «Голосеевская»;
- № 97 — от ст. м. «Святошин» к Рынку через ул. Булаховского — ул. Лесорубную (без заезда в с/п);
- № 99 — от ст. м. «Минская» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайная»;
- № 101-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
- № 103 — от ул. Светлицкого до ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко;
- № 104 — от ст. м. «Харьковская» к жилому массиву Бортничи;
- № 114 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- №114-К — от ул. Милославской к.ж. м. «Радужный»;
- № 115 — от ул. Заслонова до моста Патона;
- № 118 — от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:
- № 3 — от ст. «Ромена Роллана» к ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);
- №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД — Контрактовая площадь».
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Напомним, что также с сегодняшнего дня метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»