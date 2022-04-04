Как сегодня работает наземный общественный транспорт: перечень маршрутов

magictr | 04.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Как сегодня работает наземный общественный транспорт маршрутов

Киевские автобусы. Фото: архив «Вечернего Киева»

Транспорт в столице курсирует с 08:00 до 19:00.

В Киеве обновлено движение наземного пассажирского транспорта, которое будет курсировать с 08:00 до 19:00.< /p>

В частности, интервал движения автобусов составляет около 30 минут.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

  • № 21 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;
  • № 21-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
  • № 22 — от ул. Медовой Южным мостом к ул. Тростянецкая;
  • № 24 — от ул. Лаврской до ст. г. «Арсенальная»;
  • № 32 — от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 47 — от ст. м. «Нивки» до ул. Стеценко;
  • № 51 — от ст. м. «Красный Хутор» до города Патона; от Дарницкой площади до города Патона; от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
  • № 59 — от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
  • № 61 — от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
  • № 62— от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»;
  • № 69— от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
  • № 73 — ул. Милославской до ул. Каштановой;
  • № 90 — от ул. Туполева к ул. Симиренко;
  • № 91 — ул. Анны Ахматовой — Южный город — ст. г. «Голосеевская»;
  • № 97 — от ст. м. «Святошин» к Рынку через ул. Булаховского — ул. Лесорубную (без заезда в с/п);
  • № 99 — от ст. м. «Минская» до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
  • № 101 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайная»;
  • № 101-К — от ул. Милославской к просп. Маяковского;
  • № 103 — от ул. Светлицкого до ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко;
  • № 104 — от ст. м. «Харьковская» к жилому массиву Бортничи;
  • № 114 — от ул. Милославской до Дарницкой площади;
  • №114-К — от ул. Милославской к.ж. м. «Радужный»;
  • № 115 — от ул. Заслонова до моста Патона;
  • № 118 — от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:

  • № 3 — от ст. «Ромена Роллана» к ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД — Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Напомним, что также с сегодняшнего дня метрополитен Киева возобновляет сообщение через Южный мост.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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