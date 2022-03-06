Как сегодня работает киевское метро
Станции метро функционируют как сооружения двойного использования.
Метрополитен продолжает работать как в режиме перевозок, так и как укрытие.
В Киевском метро предоставили актуальную информацию о движении поездов по состоянию на сегодня, 6 марта.
Движение по красной линии организованы от станции «Шулявская» до станции «Университет».
По синей линиипоезда курсируют
станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»
Без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого».
Зеленая линия работает от ст. «Сырец» до ст. «Выдубичи. Без остановки «Дворец спорта», «Кловская», «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор». «Как сегодня работает киевское метро» />
Ориентировочный интервал движения 40 минут. График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Метро для перевозок пассажиров работает до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.
Напомним, что для сообщения между правым и левым берегом функционируют два моста — это Северный и Дарницкий.
Ольга КОСОВА , «Вечерний Киев»