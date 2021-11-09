Как работают киевские театры в «красной» зоне: репертуар на ноябрь
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«Красная» зона внесла коррективы в репертуар многих заведений
В этом месяце столичные заведения продолжают показывать спектакли с соблюдением необходимых карантинных ограничений — условий наличия посетителей. Впрочем, «красная» зона внесла коррективы в репертуар многих заведений, а несколько детских театров закрылись на карантин.
Изменились условия посещения театров.
Зрители обязаны иметь документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID — 19 методом ПЦР, или экспресс-тест на определение антигена короновируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия (посещение что подтверждают вакцинацию от COVID — 19, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях или документ об излечении лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с. br />К лицам, не достигшим 18 лет, эти ограничения не применяются. Но несовершеннолетние зрители могут посетить театр исключительно в сопровождении взрослого с одним из вышеуказанных документов.
Документы могут быть представлены как в бумажном, так и в электронном виде. Их отсутствие является основанием для отказа зрителю посетить театр.
Неизменными остаются обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также температурный скрининг.
Кроме того, несколько театров для удобства зрителей предлагают экспресс-тестирование в вестибюле или холле перед спектаклем, а билет на представление в Молодой театр дает скидку на тест в лаборатории.
Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки
Национальный академический драматический театр имени Франко
< strong>Для зрителей, у которых отсутствуют документы, в театре будет функционировать лаборатория, где за 15-20 хв можно будет сделать экспресс-тест (стоимость 250 грн.)
Киевский академический Молодой театр
Партнер здоровья Молодого театра — Медицинская Лаборатория Эскулаб — подготовил уникальное предложение для наших зрителей на период действия «красной» зоны в Киеве: тестирование на выявление антигена коронавируса COVID-19 по цене всего 150 грн.
Как это работает: покажите актуальный билет в Молодой театр в одном из 12 отделений лаборатории «Эскулаб»; в течение 72 часов до завершения (!) спектакля пройдите тестирование на выявление антигена коронавируса COVID-19; посетите театр, чтобы насладиться спектаклем без каких-либо ограничений. Условия акции
9 НОЯБРЯ
19:00 Метод Гронхольма, Камерная сцена
19:00 Однорукий, Основная сцена
10 НОЯБРЯ
19:00 Ночь Гельвера. Сволочь, Микросцена
19:00 Шинель, Основная сцена
11 НОЯБРЯ
19:00 Идеальное убийство, Микросцена
19:00 Загадочные вариации, Основная сцена
12 НОЯБРЯ
19:00 Хомо ферус или сука-любовь! Камерная сцена
19:00 Нужны лжецы! Основная сцена
13 НОЯБРЯ
19:00 Фрекен Жюли Микросцена
19:00 Разница Основная сцена
14 НОЯБРЯ
19:00 Шепот убийцы, Камерная сцена
19:00 Девичий виноград, Основная сцена
16 НОЯБРЯ
19:00 Убить или любить Основная сцена
17 НОЯБРЯ
19:00 Риверсайд драйв, Микросцена
19:00 Шкаф, Основная сцена
18 НОЯБРЯ
19:00 Синий автомобиль, Камерная сцена
19:00 Афинские вечера, Основная сцена
19 НОЯБРЯ
19:00 Именно там! В это время! Основная сцена
20 НОЯБРЯ СБ
19:00 Она жила в Париже, Камерная сцена
19:00 Шинель, Основная сцена
21 НОЯБРЯ
19:00 Очарованный, Основная сцена
23 НОЯБРЯ
19:00¦Счастье, Камерная сцена
19:00¦ Ловушка, Основная сцена
24 НОЯБРЯ
19:00 Горе с ума, Основная сцена
/>25 НОЯБРЯ
19:00 Невероятная история любви, Камерная сцена
19:00 Тектоника чувств, Основная сцена
26 НОЯБРЯ
19:00 Жажда моря, Камерная сцена
19:00 Инъекция бессмертия , Основная сцена
27 НОЯБРЯ
19:00 Синий автомобиль, Камерная сцена
28 НОЯБРЯ
19:00 Покушение на одиночество Микросцена
30 НОЯБРЯ
19: 00 Жара, Камерная сцена
Театр на Подоле
Национальная опера Украины
С 18.00. до 19.00. в фойе Национальной оперы Украины работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Услуга платная — 250 грн. 16 ноября включительно, а также на 19 ноября.
• 10 ноября вернулся в афишу спектакль «Мадам Баттерфлай».
• Балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Молодой балет Киева» (оба показа) перенесен с 7 ноября на 24 декабря.
• Спектакль «Кармен» будет заменен другим.
• Все балеты будут выполняться под фонограмму, оперы— в сопровождении оркестра.
Киевский национальный академический театр оперетты
< strong>С 18.00. до 19.00. в вестибюле театра работает пункт экспресс-тестирования на COVID-19, результат которого можно получить за 15 минут. Услуга платная — 250 грн. jpg» alt=»Как работают киевские театры в «красной» зоне: репертуар на ноябрь» />
Академический театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ»
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11 ноября «Кармен.TV» — балет на 2 серии на музыку Ж. Бизе, на сцене Киевской оперы на Подоле
17 ноября Вечер балетов: « -а-тет», «Двое на качелях», «Вверх по реке», на сцене Киевской оперы на Подоле
24 ноября Балет на 2 действия «Жизель», Музыка — А. Адана, на сцене Октябрьского дворца
26 ноября Вечер балетов: «Болеро», «Дождь» на сцене Киевской оперы на Подоле
< strong>Киевская опера(Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
Театр «Золотые Ворота»
Дикий театр
Показы проходят на сцене 6.
Малый театр
19.11. Маклена Грасса
20.11. Валентинов день
25.11. В ее глазах блуждающие огни
26.11. ДВОЕ. Премьера.
27.11. Кукушка
28.11. 120 ударов в минуту Обратите внимание. В репертуаре театра возможны дальнейшие изменения. Следите за новостями в соцсетях и на сайте.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»