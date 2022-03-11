Как работает транспорт в Киеве 10 марта
В столице работает ряд автобусных маршрутов. Фото из архива «Вечернего Киева»
Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обнародовало информацию о работе транспорта в Киеве 10 марта 2022 года. Также есть движение поездов метро и движение поездов из Киева.
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
№№ 21— от ул.Милославской до ул.Каштановой
№№73 — ул.Милославской до ул. Украины
А101 — от Милославской до ж.м.Радужный
№103 — от ул.Светлицкого до ул.Ефремова через пл.Марченко
А51 — от ст.м.Бориспольская до м.Патона
А55 — от Дарницкой пл. до.м.Патона
№115 — до м.Патона
А114 — от Милославской до ж.м.Радужный
№47 — от ст.м. Нивки к ул.Стеценко
№69 — от Дворца спорта до ул.Гната Юры
№90 — от ул.Туполева до ул.Гната Юры
№22 — через Дарницкий мост
№91 — через Дарницкий мост
118 — от Политехнического института — до моста Патона
Движение автобусных маршрутов, №№1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30 , 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов №№2, 8К, 22К, 29К, 33А— по постоянным схемам.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД— Контрактовая площадь»
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Движение поездов метро
Красная ветка, Шулявка- Университет.
Синяя ветка, полностью.< /p>
Зеленая ветвь, полностью.
Открытие 8:30, с интервалом 40-60 мин. Работают только подземные станции.
Информация может изменяться. :30 — Бровары
18:00 — Мироновка через Триполье
13:10, 15:01, 16:18, 17:22, 18:18, 18:32, 20:49 — Барышевка-Яготин -Гребинка
15:44, 18:52 — Казатин
13:57, 17:18, 20:35 — Фастов
15:16 — Гречнево
15:25 — Мироновка через Белую Церковь
18:38— Житомир
Обратим внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»