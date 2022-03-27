Как работает столичное метро 27 марта

magictr | 27.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Как работает столичное метро 27  </p> <p>Киевское метро. Фото: из открытых источников </p> <p>Поезда метрополитена движутся с ориентировочным интервалом— один час.</p> <p>Метро Киева работает в режиме перевозок.</p> <p>Об этом<strong>КП «Киевский метрополитен»< /strong> сообщает в Фейсбуке.</p> <p>Движение поездов красной линией организовано от станции «Шулявская» до станции «Университет».</p> <p>Синяя линия в режиме перевозок работает от станции «Героев Днепра» до «Теремков», без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого». «Дворец спорта», «Кловская». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».</p> <p>Ориентировочный интервал движения поездов — один час.</p> <p>График работы метро может оперативно меняться по необходимости.</p> <p> Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.</p> <p>Как сообщал «Вечерний Киев», ночь на 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени — работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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