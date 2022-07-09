Как приготовить огуречную икру? Эксклюзивные рецепты украинских хозяек
Рецептами делится 40-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Запорожской области.
Фото A++ Женщина рассказывает «Экспрессу», как приготовить огуречную икру. “Хорошо подходит диванчик с такой икрой на ржаном или пшеничном хлебе. Также вкусно ее есть с картофелем, рисом”, — говорит хозяйка.
Для приготовления блюда женщина трет 600 граммов огурцов (грубую кожуру рекомендует срезать).
“Натертую массу надо переложить на дуршлаг, чтобы стекла вода. Ее не выливайте, еще пригодится, — продолжает дальше Марина. — На большие кубики порежьте три средних луковицы. Обжарьте на сковороде до золотистого цвета. К луку добавьте натертые огурчики. Помешивая, готовьте 7 — 10 минут”. Далее следует измельчить ножом два зубчика чеснока и добавить к блюду. Через несколько минут — немного сахара и черный молотый перец (по вкусу). Также можно добавить две столовые ложки томатной пасты и 2 — 3 ложки рассола из огурцов. “Готовьте на медленном огне до 7 минут, — советует хозяйка. — Готовую икру можно измельчить в блендере.
Большие огурцы, не вкусные в салатах, Марина использует для закруток, которые называет “Огурцы в огурцах”. Готовит без маринада.
“Свежие маленькие огурчики замочите в холодной воде на несколько часов. Большие — потрите, — говорит Марина. — Пропорция примерно такова: на килограмм более крупных овощей — 500 — 600 граммов мелких.
Далее добавьте соли: на килограмм тертых огурцов — две столовые ложки. Перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы огурцы выпустили жидкость. В банки на дно положите укроп, листья хрена, чеснок, несколько столовых ложек тертых огурцов. После этого заложите молодые огурчики. Залейте массой из тертых огурцов до самого верха. Сверху уложите кусочек листьев хрена. Накройте пластмассовой крышкой. Спрячьте в погреб”.
читайте также: На войне погиб отец 8 детей Петр Панас. История этого мужчины и его семьи поражает до слез Приблизительно через месяц огурцы готовы. Женщина хвастается, что они удаются вкусные и хрустящие. Советует открытую банку долго не хранить в холодильнике, потому что консервация испортится.
А вот малосольные огурцы Марина Гармаш готовит на… газированной воде. Вы спросите — это как? Перед приготовлением женщина срезает у свежих огурцов хвостики. На дно кастрюли кладет пучок укропа, несколько веточек эстрагона, или тархуна. Сверху — овощи, которые снова покрывает слоем зелени и головкой чеснока. Все заливает газировкой с растворенными двумя полными ложками соли. Прижимает тарелкой и в сутки ставит в холодное место. После огурцы готовы к употреблению.
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