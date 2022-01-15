Как предотвратить переохлаждение и обморожение: советы столичного врача
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Как предотвратить переохлаждение и обморожение. Фото: иллюстративный из открытых источников
Более 90% всех обморожений приходится на пальцы ног и рук, нос, уши и щеки.
В этом году зимняя погода удивляет киевлян своими немалыми перепадами… Промерзнуть по дороге домой или на работу крайне легко, не говоря уже о тех, кто вынужден по тем или иным причинам практически целыми днями находиться на свежем воздухе.
Журналисты «Вечернего Киева» узнали у врача, эксперта общественного здоровья Отто Стойки о том, что такое переохлаждение, чем отличается от обморожения и, как его избежать.
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Большинство людей стереотипно считают, что обморожение человек может получить только при минусовой температуре. Отто Стойка же объясняет, что пострадать можно даже при плюсовой температуре. Следовательно, температура воздуха, которая достигает ниже +7С, уже опасна.
«Даже, если за окном +3С˚, не советую ходить с расстегнутой или короткой курткой, без шапки, шарфа, в летних кроссовках… С обнаженными лодыжками, как это очень любят делать подростки. Советую такой наряд оставить на теплую весну или осень, если не хотите иметь серьезные проблемы со здоровьем», — комментирует медик. Врач отмечает, что обнаженные лодыжки, обувь не по сезону или же мокрая обувь в холодную пору могут стать причиной не только простуды. Если это женщина, то у нее могут возникнуть проблемы с женским здоровьем: это и воспаление придатков, цистит (воспаление мочевого пузыря), пиелонефрит (заболевание почек) и т.д.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ОТ ОГРАЖДЕНИЯ
Переохлаждение — это влияние холода на весь организм, который вызывает его общее охлаждение. При этом наступает расстройство кровообращения, сначала кожи, а затем и глубже расположенных тканей. В конечном итоге потом может наступить и их омертвение этих тканей.
«Сначала пострадавшего морозит, появляется дрожь, затем наступает дрябласть, усталость, сонливость, дремота, переходящая в глубокий сон, во время которого слабеет дыхание и сердечная деятельность. В худших случаях все может завершиться даже смертью»,— объясняет медик.
Отто замечает, что большинство людей ошибочно считают, что алкоголь на морозе хорошо согревает . Особенно им злоупотребляют рыбаки, которые в ожидании улова могут позволить себе рюмочку, две, а то и больше. Это большая ловушка, ведь алкоголь не только не согревает, но и больше снижает температуру тела. Поэтому человек рискует уснуть и умереть от переохлаждения.
«Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, а приток крови вызывает ощущение тепла. В то же время внутренние органы в это время теряют тепло. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей происходит быстро, а общая температура тела снижается»,— добавляет специалист.
Обморожение наступает при длительном действии холода на какой-либо участок тела человека. Оно может возникать не только в очень морозную погоду, но и при температуре даже выше +4°C, особенно если человек остынет от дождя, пота или погружения в холодную воду, а также при повышенной влажности воздуха и сильном ветре.
< Более 90% всех обморожений приходится на пальцы ног и рук, нос, уши и щеки. После ощущения холода появляются покалывание, онемение на месте повреждения. Отмороженная часть тела становится бледной, холодной и нечувствительной. :justify;">I степень:пораженное место сначала белеет, затем краснеет, припухает, пострадавший чувствует покалывание и боль;
II степень: на коже образуются волдыри с крови содержимым, возникает сильная боль;
III степень: происходит омертвение кожи и подкожных тканей;
IV степень: развивается омертвение глубоко расположенных тканей и костей.
Важно, что при любой ступени обморожения необходимо обратиться к врачу. style=»text-align:justify;»>• Не выходите из дома голодными, а если замерзли — съешьте что-то и пейте достаточно жидкости.
• курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию.
• Не носите тесную обувь и одевайте несколько слоев одежды. Одежда и обувь должны быть теплыми и сухими, нательное белье должно быть из натуральных материалов. воротник. Они предохранят открытые участки кожи от холода.
• Избегайте длительного пребывания в холодных сырых помещениях и работы на открытом воздухе в морозную погоду с повышенной влажностью воздуха.
• Будьте активны — двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы устали, то теряете тепло быстрее.
• Не стоит выходить на улицу потными.< /p>
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОГРАЖДЕНИИ
«Пострадавшего необходимо занести в теплое, сухое помещение, снять обувь и одежду, тепло укутать. Должно быть сухое, теплое помещение! Пострадавшего следует напоить теплыми, но не горячими водой, чаем или молоком. Снимите любую мокрую одежду, которая на человеке»,— отмечает Отто Стойка.
Также она советует согреть центр тела человека— грудь, шею, голову и запахи — с помощью электрического одеяла, если оно есть.
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Кстати, ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в столице работают более 40 пунктов обогрева, где можно согреться теплым чаем и перекусить. Все они оборудованы в коммунальных предприятиях, больницах и в территориальных центрах социального обслуживания, которые есть во всех районах столицы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»