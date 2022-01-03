Как праздновали Новый Год в Киеве полвека назад

magictr | 03.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Как&nbsp ;Киеве полвека назад

Предновогодняя торговля в киевском ЦУМе. Фото А. Евсеева. 1972 год/Фото: Предоставлено Еленой Насыровой «Вечерний Киев» предлагает погрузиться в новогоднюю атмосферу 70-х и посмотреть, какие киевляне встречали Новый год. Материал написан на основе книги «Киев. Конспект 70-х» Станислава Цалика.

*Этот текст впервые был опубликован 31 декабря 2020 года.

Воспалительные киевляне в 70-е начинали готовиться к празднованию заранее, еще осенью. А все потому, что в декабре на полках продуктовых магазинов будет дефицит на вкусное к новогоднему столу. Так, в ноябре покупали шампанское, баночку горошка и майонеза. Подобные «сокровища» хозяйки предусмотрительно придерживали до 31 декабря.

Не менее азартная охота была и на оригинальные поздравительные открытки, которые вместо примитивного желания «С Новым Годом!» искали надписи более или менее креативные, типа: «Приглашаем вас на елку к нам», «Крепкого здоровья в Новом Годе».

Советская эпоха известна своим консерватизмом, поэтому любая новогодняя открытка тех лет имела стандартные сюжеты: Дед Мороз со снеговиком, счастливые детишки, потешные лесные зверюшки и стрелки на циферблате.

На страницах нашей газеты Киев» в 70-х Дед Мороз нередко советовал новогодние подарки под елку. Так в номере за 24 декабря 1970 г. сказочный персонаж «подсказывал» мужчинам, где в столице приобрести парфюм своей даме сердца. А женщинам советовал обратить внимание на нейлоновые рубашки или шерстяные шарфы.

Как праздновали Новый Год назад

Дед Мороз советует киевлянам подарки. Фото из архива «Вечернего Киева»

В то время киевляне самыми популярными подарками для родных и друзей были книги, музыкальные пластинки, фломастеры. Что касается стоимости подарка, то этот выбор диктовался не только деньгами, но и возможностями его «достать». Да, особым «шиком» считалось раздобыть духи.

Профкомы выдавал родителям «детское приглашение на елку». За этим билетом малыши имели возможность прийти на новогоднее утро. Самые эффектные в Киеве новогодние утренники происходили во Дворце «Украина» и «Октябрьском». После окончания представлений Дед Мороз вручал каждому ребенку подарочный набор. В него, как и теперь входили конфеты, печенье, мандарины и плитка шоколада.

Более скромные «елки» проходили в других домах культуры. Например, в Доме культуры Киевского трамвайно-троллейбусного управления, но по почти тому же сценарию: нарядная елка, развлечения с Дедом Морозом со Снегурочкой в ​​сопровождении аккордеониста, вручение подарков и просмотр мультфильмов.Чтобы в квартирах появилось нарядное украшение праздника — елка, киевлянам приходилось тратить массу усилий. Уже в 20-х числах декабря люди начинали посещать «елочные базары» — временные торговые площадки, обнесенные двухметровым забором. В спальных районах подобные базары устраивали, в основном, возле универсамов, а в центре города — во дворах, где их нужно было еще найти.

Елки завозили нерегулярно. Кроме того, в каждой партии насчитывалась максимум треть достойных и еще часть из категории «пригодится». Раскупали «товар» быстро. За следующей партией приходили с самого утра, потому что нужно было занять очередь. Любое дерево «шло» по тарифу: 1 рубль 20 копеек за метр. Но был один интересный способ сделать удачную покупку: помочь разгружать груз с деревьями, тогда в подарок можно было взять себе одну из «красавиц».

Когда в ассортименте оставались только «елки-палки», покупателям предлагали подпольно купить «прекрасную сосну» с переплатой. Желающих отводили в сторону, где и совершалась операция. Базарные продавцы не только не мешали конкурентам, но сами же и поставляли их товаром — «навар» потом делили пополам. /jaknbspsvjatkuvali-novij-rik-unbspkiyevi-pivstorichchja-tomu-c951097.jpg» alt=»Как праздновали Новый Год в Киеве полстолетия назад» />

Елочные украшения 1970-х. Фото: Издательство ВАРТО

В центре возле крупных торговых центров устанавливали красиво украшенные елки. Ассортимент игрушек был разнообразен: от зайчиков до красноармейцев и дирижаблей с надписью «СССР». Выпускались также игрушки, представляющие национальные костюмы всех советских республик. С середины декабря в универмагах начинали работать предновогодние ярмарки елочных украшений. Продавцы одевались в костюмы новогодних персонажей для настроения покупателей. В них приобрести можно было цветные гирлянды, дождик, карнавальные маски и т.д. Укркультторг публиковал свою рекламу под заголовком «Чем украсить елку?»

С конца 1960-х на киевских прилавках появились электрические гирлянды. Для людей это было что-то удивительное.

Большое внимание уделялось и праздничному столу. Приобрести для него продукты в условиях товарного дефицита было делом нелегким. Ведь, например, мясо и в обычное время сложно купить, а уже накануне Нового Года и говорить не о чем. На праздничном столе должна была быть курица или котлеты по-киевски. Даже мороженый хек, который всегда был в продаже, накануне Нового Года активно раскупали.

На шампанское цена «кусалась»: 4 рубля 50 копеек за бутылку. Однако прежде чем семья или дружеская компания откроет шампанское и звоном бокалов встретит Новый Год, праздник отмечали на работе или в учебной группе.

Профсоюз организовывал корпоративы 30 декабря, на котором, как правило, дарили новогодний набор сладкого и фруктов. Хотя был особый «пакет» — шпроты и шампанское. Руководитель подводил итоги года и вручал премию. А затем праздновали: приносили из дома соленья, пироги и проводили атмосферную вечеринку под музыку с пластинкой.

На одну семью цена новогоднего стола составляла 100 рублей (на 5-6 людей). Это при том, что средняя месячная зарплата была 150 рублей.

Как праздновали Новый Год назад

Из полосы газеты «Вечерний Киев». Фото из архива «Вечернего Киева»

Настроение советским людям создавали праздничные программы по ТВ. 31 декабря в 19:00 показывали новогодние фильмы, юмористические программы и любимый, на то время, «Голубой Огонёк» со звездами эстрады. Среди них были: Лев Лещенко, Кофия Ротару, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Валентина Толкунова и многие другие. Параллельно с музыкой уважаемые лица говорили тосты к празднику, а именно: шахматист Анатолий Карпов, хоккеист Владислав Третьяк, фигуристка Ирина Роднина.

Как праздновали Новый Год в Киеве полстолетия назад

Праздничный концерт. Фото из сети интернет

О 23:59 в квартирах звучали куранты из Москвы, а затем отовсюду звучали «хлопушки» (хлопушки), звон бокалов и мигали бенгальские огоньки.

1 . До обеда киевляне отсыпались, а во второй половине дня шли в гости. Снова было застолье, тосты и новогодние блюда.

2 января уже был обычный рабочий день. Те, кому не удалось «выхватить» отпуск, возвращались к труду. Словом, незачем расслабляться. Праздник отзвенел — за работу, товарищи!

Как выглядели новогодние открытки и реклама в Киеве 50 лет назад.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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