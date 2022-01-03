Как праздновали Новый Год в Киеве полвека назад
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Предновогодняя торговля в киевском ЦУМе. Фото А. Евсеева. 1972 год/Фото: Предоставлено Еленой Насыровой «Вечерний Киев» предлагает погрузиться в новогоднюю атмосферу 70-х и посмотреть, какие киевляне встречали Новый год. Материал написан на основе книги «Киев. Конспект 70-х» Станислава Цалика.
*Этот текст впервые был опубликован 31 декабря 2020 года.
Воспалительные киевляне в 70-е начинали готовиться к празднованию заранее, еще осенью. А все потому, что в декабре на полках продуктовых магазинов будет дефицит на вкусное к новогоднему столу. Так, в ноябре покупали шампанское, баночку горошка и майонеза. Подобные «сокровища» хозяйки предусмотрительно придерживали до 31 декабря.
Не менее азартная охота была и на оригинальные поздравительные открытки, которые вместо примитивного желания «С Новым Годом!» искали надписи более или менее креативные, типа: «Приглашаем вас на елку к нам», «Крепкого здоровья в Новом Годе».
Советская эпоха известна своим консерватизмом, поэтому любая новогодняя открытка тех лет имела стандартные сюжеты: Дед Мороз со снеговиком, счастливые детишки, потешные лесные зверюшки и стрелки на циферблате.
На страницах нашей газеты Киев» в 70-х Дед Мороз нередко советовал новогодние подарки под елку. Так в номере за 24 декабря 1970 г. сказочный персонаж «подсказывал» мужчинам, где в столице приобрести парфюм своей даме сердца. А женщинам советовал обратить внимание на нейлоновые рубашки или шерстяные шарфы.
Дед Мороз советует киевлянам подарки. Фото из архива «Вечернего Киева»
В то время киевляне самыми популярными подарками для родных и друзей были книги, музыкальные пластинки, фломастеры. Что касается стоимости подарка, то этот выбор диктовался не только деньгами, но и возможностями его «достать». Да, особым «шиком» считалось раздобыть духи.
Профкомы выдавал родителям «детское приглашение на елку». За этим билетом малыши имели возможность прийти на новогоднее утро. Самые эффектные в Киеве новогодние утренники происходили во Дворце «Украина» и «Октябрьском». После окончания представлений Дед Мороз вручал каждому ребенку подарочный набор. В него, как и теперь входили конфеты, печенье, мандарины и плитка шоколада.
Более скромные «елки» проходили в других домах культуры. Например, в Доме культуры Киевского трамвайно-троллейбусного управления, но по почти тому же сценарию: нарядная елка, развлечения с Дедом Морозом со Снегурочкой в сопровождении аккордеониста, вручение подарков и просмотр мультфильмов.Чтобы в квартирах появилось нарядное украшение праздника — елка, киевлянам приходилось тратить массу усилий. Уже в 20-х числах декабря люди начинали посещать «елочные базары» — временные торговые площадки, обнесенные двухметровым забором. В спальных районах подобные базары устраивали, в основном, возле универсамов, а в центре города — во дворах, где их нужно было еще найти.
Елки завозили нерегулярно. Кроме того, в каждой партии насчитывалась максимум треть достойных и еще часть из категории «пригодится». Раскупали «товар» быстро. За следующей партией приходили с самого утра, потому что нужно было занять очередь. Любое дерево «шло» по тарифу: 1 рубль 20 копеек за метр. Но был один интересный способ сделать удачную покупку: помочь разгружать груз с деревьями, тогда в подарок можно было взять себе одну из «красавиц».
Когда в ассортименте оставались только «елки-палки», покупателям предлагали подпольно купить «прекрасную сосну» с переплатой. Желающих отводили в сторону, где и совершалась операция. Базарные продавцы не только не мешали конкурентам, но сами же и поставляли их товаром — «навар» потом делили пополам. /jaknbspsvjatkuvali-novij-rik-unbspkiyevi-pivstorichchja-tomu-c951097.jpg» alt=»Как праздновали Новый Год в Киеве полстолетия назад» />
Елочные украшения 1970-х. Фото: Издательство ВАРТО
В центре возле крупных торговых центров устанавливали красиво украшенные елки. Ассортимент игрушек был разнообразен: от зайчиков до красноармейцев и дирижаблей с надписью «СССР». Выпускались также игрушки, представляющие национальные костюмы всех советских республик. С середины декабря в универмагах начинали работать предновогодние ярмарки елочных украшений. Продавцы одевались в костюмы новогодних персонажей для настроения покупателей. В них приобрести можно было цветные гирлянды, дождик, карнавальные маски и т.д. Укркультторг публиковал свою рекламу под заголовком «Чем украсить елку?»
С конца 1960-х на киевских прилавках появились электрические гирлянды. Для людей это было что-то удивительное.
Большое внимание уделялось и праздничному столу. Приобрести для него продукты в условиях товарного дефицита было делом нелегким. Ведь, например, мясо и в обычное время сложно купить, а уже накануне Нового Года и говорить не о чем. На праздничном столе должна была быть курица или котлеты по-киевски. Даже мороженый хек, который всегда был в продаже, накануне Нового Года активно раскупали.
На шампанское цена «кусалась»: 4 рубля 50 копеек за бутылку. Однако прежде чем семья или дружеская компания откроет шампанское и звоном бокалов встретит Новый Год, праздник отмечали на работе или в учебной группе.
Профсоюз организовывал корпоративы 30 декабря, на котором, как правило, дарили новогодний набор сладкого и фруктов. Хотя был особый «пакет» — шпроты и шампанское. Руководитель подводил итоги года и вручал премию. А затем праздновали: приносили из дома соленья, пироги и проводили атмосферную вечеринку под музыку с пластинкой.
На одну семью цена новогоднего стола составляла 100 рублей (на 5-6 людей). Это при том, что средняя месячная зарплата была 150 рублей.
Из полосы газеты «Вечерний Киев». Фото из архива «Вечернего Киева»
Настроение советским людям создавали праздничные программы по ТВ. 31 декабря в 19:00 показывали новогодние фильмы, юмористические программы и любимый, на то время, «Голубой Огонёк» со звездами эстрады. Среди них были: Лев Лещенко, Кофия Ротару, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Валентина Толкунова и многие другие. Параллельно с музыкой уважаемые лица говорили тосты к празднику, а именно: шахматист Анатолий Карпов, хоккеист Владислав Третьяк, фигуристка Ирина Роднина.
Праздничный концерт. Фото из сети интернет
О 23:59 в квартирах звучали куранты из Москвы, а затем отовсюду звучали «хлопушки» (хлопушки), звон бокалов и мигали бенгальские огоньки.
1 . До обеда киевляне отсыпались, а во второй половине дня шли в гости. Снова было застолье, тосты и новогодние блюда.
2 января уже был обычный рабочий день. Те, кому не удалось «выхватить» отпуск, возвращались к труду. Словом, незачем расслабляться. Праздник отзвенел — за работу, товарищи!
Как выглядели новогодние открытки и реклама в Киеве 50 лет назад.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»