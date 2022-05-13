Как помочь ребенку пережить эмоции во время войны? «Лгать точно не стоит»
Профессор Йорг Фегерт, детский психиатр, специалист по лечению травм и руководитель группы по стратегиям охраны психического здоровья Европейского общества детской и подростковой психиатрии, советует, как поддержать детей, переживших войну?
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< strong>– Более 700 тысяч детей и молодежи уже бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Какой процент этих детей будет нуждаться в помощи специалиста?
– Исследования показывают, что треть несовершеннолетних (а кое-кто говорит и о половине), сбежавших с территорий, пострадавших от войны или стихийного бедствия, могут самостоятельно справиться с этим опытом, — говорит профессор Йорг Фегерт в интервью Ukrayina.pl. — Их психическая система достаточно устойчива.
Около 10 процентов детей испытывают так называемую замедленную реакцию. После побега в безопасное место они спокойны, организованы, поддерживают своих матерей и производят впечатление очень сильных и зрелых для своего возраста. Но через несколько месяцев или даже через год после побега у них появляются такие симптомы, как гиперактивность, панические атаки, недержание мочи, агрессивное поведение. это признаки того, что их психическая система вместо того чтобы бороться с травмой, отложила ее последствия. Такие дети нуждаются в консультации специалиста.
Приблизительно у четверти детей с самого начала проявляются симптомы острой реакции на переживание травмы. Если этим детям обеспечить соответствующие условия, симптомы могут исчезнуть через несколько месяцев, но они могут стать хроническими. В последнем случае необходимо обратиться к психиатру и начать терапию, ведь, скорее всего, речь идет о ПТСР. Таким образом, можно выделить четыре основных типа реакции на переживание военной травмы: модель сопротивления, отсроченную реакцию, постепенное выздоровление и хроническую стадию.
– Вы упомянули о важности “обеспечить детям надлежащие условия”. Что может помочь детям и подросткам выздороветь?
– В первые месяцы после побега самое важное – обеспечить не только физическую, но и психическую безопасность. В последнем аспекте ведущую роль играют матери, бабушки и другие люди, с которыми сбежали дети. Даже самым маленьким нужно объяснять, что они переживают. Конечно, эти рассказы должны соответствовать возрасту. Несмотря на то, что они уже в безопасности, многие дети и подростки переживают за своих родителей, братьев и других родственников, которые остались в Украине. По возможности, им следует помогать поддерживать с ними постоянный контакт. Непрерывность отношений очень важна для безопасности.
Взрослые беженцы проводят много времени, читая новости в телефонах и просматривая репортажи о войне. Помните, что рядом дети, они видят и слышат ваш плач, комментарии “как это страшно”. Если они останутся наедине с такими фрагментарными сообщениями, им будет трудно чувствовать себя в безопасности. Взрослые должны объяснить им, что это так страшно, что это значит для тех, кто остался там, и для нас здесь. Для благополучия детей важно построить перспективу – временные рамки, позволяющие смотреть в будущее. Они часто сами этого хотят, потому что вместо того, чтобы вернуться в мыслях к тому, что было, предпочитают спросить: что мы будем делать завтра? что будем есть на ужин? пойду ли я в школу? Такой каркас можно построить на основе распорядка дня, в котором есть постоянные повторяющиеся элементы, которые дают ощущение защищенности.
Лгать детям, отрицая войну и наши тревоги, точно не стоит. Они все равно испытывают вместе с нами эти эмоции, они не должны быть с ними наедине. Разговоры о чувствах, которые мы испытываем, также помогает.
Для детей заменой нормальности есть возвращение к ритуалам повседневной жизни, что поможет уменьшить тревожность. Например, если перед войной мама присыпала ребенка с колыбельной, было бы хорошо, если бы она продолжала это делать.
Дайте детям альбом для рисования и карандаши. Им будет гораздо легче выразить такие чувства, как тревога или уныние, на рисунке. Подростку можно предложить вести дневник – ежедневные заметки сами по себе лечебные, а при необходимости могут помочь и в дальнейшей терапии.
– Запомнит ли ребенок событие как травматическое, зависит не от уровня реального риска, а от субъективной интерпретации происходящего читаем в статье Европейского общества детской и подростковой психиатрии, членом которого вы являетесь. Как это понять?
– Особенно эта закономерность касается детей младшего возраста, которые воспринимают реальность, фильтруя ее из-за эмоций взрослых, особенно самых близких. Ребенок может запомнить побег на машине через зону боевых действий как безопасную, если ее мама в это время будет выглядеть сильной и спокойной. В то же время, если кто-то из взрослых, находясь в безопасном месте, постоянно напуган и беспомощен, ребенок – хотя ему объективно ничего не угрожает – будет испытывать постоянный страх и напряжение.
Дело не в том, чтобы делать вид, будто войны нет, что это нас больше не касается, потому что мы сбежали. Скорее речь о том, чтобы сказать правду: я не знаю, что происходит с твоим отцом, мы не можем на это повлиять, но папа, безусловно, рад, что мы в безопасности, и он хотел бы, чтобы нам здесь жилось лучше. На этом нужно сейчас сосредоточиться.
– Что свидетельствует о том, что ребенок не справляется с травмой?
– Малыши не умеют говорить о своих страданиях. Признаком того, что они страдают, может быть регресс в их повседневном поведении. К примеру, ребенок дошкольного и раннего школьного возраста начинает ночью мочиться под себя, не хочет есть, становится агрессивным. На первый взгляд ее поведение не ассоциируется с реакциями травмированного: в нашем воображении такие ходят подавленные, замкнутые и встревоженные. При этом многие дети не слушают родителей, возбуждаются, ссорятся, бьют других детей. Другими словами, они делают то, что нам не нравится, что раздражает. Поэтому так важно, чтобы люди, принимающие беженцев, а также воспитатели детских садов и школ, отдавали себе отчет в причинах такого поведения. Регресс у малышей является нормальной реакцией на столь тяжелые переживания.
Сейчас, на этой ранней стадии борьбы с травмой, нет смысла посещать психолога или психиатра, поскольку нам пришлось бы отвезти туда большинство детей-беженцев. Просто нужно дать ребенку время и разрешить переварить эмоции по-своему. Лишь через несколько месяцев мы сможем определить, у кого симптомы переросли в более устойчивые или даже развившиеся ПТСР. Эти дети нуждаются в терапии.
– Многие беженцы, оказавшись за границей, сразу отдают детей в новую школу. Разве это не дополнительный стресс для них?
– Школа организует ритм дня, является комплексом ритуалов и местом социализации, поэтому может сыграть ключевую роль в стабилизации ребенка. Однако все зависит от того, как организован процесс адаптации украинских детей. В Германии в 2015 году, когда там приняли более миллиона беженцев с Ближнего Востока и Африки, в школах были подготовительные классы, где дети-беженцы интенсивно изучали немецкий язык, но на уроки физкультуры, рисования, музыки ходили вместе с немецкими детьми. Конечно, бросить некоторых украинских детей в класс, полный польских или немецких детей, может быть для них стрессом. Но многое зависит и от преподавателя, который, увидев симптомы травмы, например в форме агрессии, отреагирует правильно.
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– То есть как?
– Он должен объяснить польским ученикам, что их новый друг или подруга сам по себе не агрессивен, а это способ облегчить травматический опыт. У детей сильное чувство справедливости, которое коротко передается в правиле “если я не могу, то не может и он”. Поэтому вы должны попросить их представить, чтобы они почувствовали, если бы им пришлось покинуть дом, школу, друзей, папу, собаку и убежать к совершенно незнакомым людям. Важно, чтобы школа создавала атмосферу понимания и сопереживания, вместо неприятия и стигматизации. Поэтому учителя, опекуны и семьи, принимающие беженцев, должны знать, что такое травма, каковы ее симптомы и как на нее адекватно реагировать.
– В чем суть лечения травм войны во время терапии?
– Первый этап терапии –ndash; это психообразование, заключающееся в простых разговорах о симптомах и объяснениях их причин. Если пациент находится в дошкольном возрасте, мы в первую очередь работаем с его родителями. Но для детей школьного возраста информация, почему они так реагируют, очень важна. Если ребенок начинает мочиться ночью, ему стыдно, одиноко, он смущен, очень важно ему подчеркнуть, что так же реагируют и другие дети, пережившие подобный опыт.
Во время следующих встреч терапевт работает с ребенком, чтобы установить доверительные отношения и укрепить чувство безопасности. В конце концов, вместе им приходится воспроизводить самые тяжелые воспоминания. В терапии мы называем такой этап “выдержкой”. Идея состоит в том, чтобы образы и звуки разместить в последовательности рассказа, чтобы вместо сильных эмоций и телесных реакций, вызываемых ими, таких как учащенное дыхание, потливость или плач, были также слова, описывающие эти события. Это ключевой момент терапии, поэтому важно, чтобы он появился тогда, когда ребенок чувствует себя в полной безопасности в терапевтической ситуации.
К экспозиции травмы мы можем привести разными путями. При обычных обстоятельствах, т.е. когда ребенок говорит на том же языке, что и терапевт, мы работаем в когнитивно-поведенческой терапии.
В 2015 году мы имели хлопоты, как помочь сирийским детям с травмой войны. Поэтому мы начали обучать наших терапевтов технике EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Самое важное в EMDR является то, что терапевту не нужно знать язык пациента. Ребёнок говорит и в то же время наблюдает за простыми, ровными движениями терапевта, который, например, водит пальцем справа налево. Ребёнок говорит и сосредотачивается на движении, что позволяет ему отделить описанные события от сопутствующих эмоций. Терапевт не знает, о чем говорит ребенок, но наблюдает за движением глазных яблок и над ним читает, насколько тяжелы переживания у ребенка. Он не перестает повторять движения. Я знаю, что это звучит странно, но спустя несколько лет работы в этой терапии я могу сказать, что она работает.
– Как это возможно?
– Терапия травм состоит в том, чтобы пациент научился контролировать свои эмоции. Методы достижения этого могут быть разными. В когнитивно поведенческой терапии работа проводится на основе истории, которую нам рассказывает ребенок. Ее цель – ; интегрировать травматический опыт с другими жизненными событиями, вписать в автобиографическую последовательность. EMDR –ndash; это отделение истории от переполняющих эмоций. В обоих случаях дети восстанавливают контроль над своей историей.
– А если травма не будет лечиться?
– Тогда ребенок испытывает неконтролируемые воспоминания, то есть когда звук, запах, место, тон чьего-то голоса напоминают ему о травмирующих событиях и вызывают сильнейшие эмоции, – она начинает испытывать страдания. Это, в свою очередь, усиливает социальную изоляцию, депрессию и даже заканчивается суицидальными мыслями.
– Если верить исследованию, терапия потребуется не менее 10% детей, из них 700 тысяч находятся в Польше. В стране, где работает около 500 детских психиатров.
– В Германии также не хватает специалистов, чтобы иметь дело с таким количеством пациентов. Поэтому нам нужна многоуровневая опека. вот о чем идет речь в этом интервью – то есть мы начинаем помогать от домов, принимающих беженцев, через школы, дома культуры, группы поддержки, консультационные центры и больницы. На каждом из этих уровней люди должны иметь базовое представление о военных травмах, возможных симптомах и реакциях. Давайте сосредоточимся на реальных потребностях детей: ощущении защищенности, обеспечении контактов со сверстниками, организации ритма повседневной жизни. заполнить пробелы. Прежде всего, в терапевтический процесс необходимо привлечь как можно больше людей, которые ежедневно контактируют с беженцами. что прочли этот текст в газете Экспресс. У нас – mdash; только оригинальные тексты.
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