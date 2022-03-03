Как получить пенсию и денежные выплаты в «Укрпочте» во время военных действий
Отделения «Укрпочты» работают. Фото: из открытых источников
«Укрпочта» возобновила работу части своих отделений.
Если вы находитесь на своем постоянном месте проживания, ожидайте свою выплату дома, или заберите в ближайшем отделении, где это безопасно.
Если вы изменили место жительства во время войны, то позвоните на выбор:
- в контакт-центр «Укрпочты» по номеру телефона: 0-800-300-545;
- в Пенсионный фонд Украины в вашем регионе или передайте информацию через электронный кабинет.
Сообщите следующую информацию:
- ФИО получателя пенсии, денежной помощи.
- Адрес получения пенсии, денежной помощи до марта 2022 года.
- Паспортные данные, серию и номер паспорта.
- Номер телефона получателя пенсии или денежной помощи.
- Способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу).
- Новый адрес доставки (индекс отделения или адрес временного проживания).
Если вы получаете пенсионную или денежную помощь почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, который получили в СМС-сообщении.
Если вы пока не определились с местом получения выплаты и желаете ее получить на любом автоматизированном отделении «Укрпочты», к которому будет доступ , сообщите об этом оператору.
Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.
Указанный алгоритм получения пенсий действует на всей территории Украины и актуален для всех получателей пенсий, переехавших в другой регион. b70a5e9.jpg» alt=»Как получить пенсию и денежные выплаты в «Укрпочте» во время военных действий» />< /p>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»