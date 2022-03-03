Как получить пенсию и денежные выплаты в «Укрпочте» во время военных действий

magictr | 03.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Отделения «Укрпочты» работают. Фото: из открытых источников

«Укрпочта» возобновила работу части своих отделений.

Если вы находитесь на своем постоянном месте проживания, ожидайте свою выплату дома, или заберите в ближайшем отделении, где это безопасно.

Если вы изменили место жительства во время войны, то позвоните на выбор:

  • в контакт-центр «Укрпочты» по номеру телефона: 0-800-300-545;
  • в Пенсионный фонд Украины в вашем регионе или передайте информацию через электронный кабинет.

Сообщите следующую информацию:

  1. ФИО получателя пенсии, денежной помощи.
  2. Адрес получения пенсии, денежной помощи до марта 2022 года.
  3. Паспортные данные, серию и номер паспорта.
  4. Номер телефона получателя пенсии или денежной помощи.
  5. Способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу).
  6. Новый адрес доставки (индекс отделения или адрес временного проживания).

Если вы получаете пенсионную или денежную помощь почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, который получили в СМС-сообщении.

Если вы пока не определились с местом получения выплаты и желаете ее получить на любом автоматизированном отделении «Укрпочты», к которому будет доступ , сообщите об этом оператору.

Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Указанный алгоритм получения пенсий действует на всей территории Украины и актуален для всех получателей пенсий, переехавших в другой регион. b70a5e9.jpg» alt=»Как получить пенсию и денежные выплаты в «Укрпочте» во время военных действий» />< /p>

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr