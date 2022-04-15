Как на России по сахару: в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой
Очередь на Крещатике. Фото: Укрпочта
Наконец-то в продажу поступила марка о русском корабле.
На Крещатике к Главпочтамту выстроилась огромная очередь желающих ее приобрести. Ее стоимость — 23 гривны.
«Пожалуй, впервые в истории, когда очередь по почтовой марке больше, чем по айфону»,— лаконично прокомментировали фото в Укрпочте.
Украинцы пишут, что такие же очереди за марками и в других городах.
«Только что из Главпочтамта». Очередь за марками — как на россии по сахару», смеются киевляне. Интересно, что желаемую марку также можно заказать в почтовом мини-маркете на сайте. Однако, обращайте внимание, что виснет сайт, что вызвано бешеным количеством заказов со всего мира. , ушел, куда отмечено и затонул. c444ab0.jpg» alt=»Как на россии по сахару: в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой» />
Пророческие марки и конверты
Учитывая популярность Украпо на поддержку украинской армии. Поэтому 22 апреля вместе с Prozorro. Продажи запустят благотворительный аукцион, на котором можно приобрести почтовый набор «Русский военный корабель, иди…!», в том числе с автографом автора фразы, морского пехотинца Романа Грибова. Все собранные средства будут направлены на счета Национального банка на поддержку армии и гуманитарную помощь. Детали аукциона здесь: bit.ly/auktsion-marka
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»